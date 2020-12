Verkeersruzie ging vooraf aan ongeluk op A15 bij Alblasserdam

De 20-jarige bestuurder kreeg het aan de stok met een man van 64 jaar in een andere auto. De auto van de 20-jarige man raakte uiteindelijk de vangrail en tolde over de A15. Bij het ongeluk is niemand gewond geraakt.

Aanvankelijk werden na het ongeluk drie rijbanen afgesloten. Dat zorgde voor fikse vertraging, oplopend tot twee uur.

De vertraging was rond 08:00 uur ongeveer een uur en liep in eerste instantie snel op, maar is rond 09:00 uur aan het afnemen omdat het bergen klaar is.

Op de binnenwegen door de Alblasserwaard, zoals de N214, stond het ook vast. Op de N3 bij Dordrecht gebeurde ook een ongeluk, bij de oprit naar de A15 richting Rotterdam.