Ahoy-directeur over experimenten met evenementen: 'We maken nu stap 1, maar dat is nog niet voldoende'

Rotterdam Ahoy-directeur Jolanda Jansen is blij dat vanaf half januari 'gecontroleerde experimenten' bij sportwedstrijden en theaters worden uitgevoerd, om goed voorbereid te zijn als er versoepelingen worden aangekondigd. De directeur én woordvoerder van de Alliantie van Evenementenbouwers hoopt wel dat er binnenkort ook toestemming komt om te testen met een indoor concert en een outdoor festival, om meer duidelijkheid te krijgen over het zomerseizoen.

Premier Rutte en minister De Jonge maakten dinsdag tijdens de persconferentie bekend dat bij sportwedstrijden, zakelijke congressen en theaters gaat worden getest. Die plannen daarvoor lagen al een tijdje klaar, vertelt Jansen.

"We hebben aangegeven dat het écht belangrijk is, omdat onze branche een lange voorbereidingstijd heeft. Als we morgen horen dat we open mogen, kunnen we niet overmorgen al aan de slag. Dat duurt dan wel vier, vijf of zes maanden voor je je eerste evenement kan draaien", legt ze uit.

Theatershow en voetbalwedstrijden

Begin volgend jaar wordt getest in het Beatrix Theater in Utrecht, met een theatershow van Guido Weijers. "Een setting waarin mensen dus op een stoel zitten en zich rustig gedragen", legt Jansen uit. Ook zullen experimenten worden gedaan met publiek bij twee voetbalwedstrijden. "Om te laten zien dat in een stadion van tienduizenden mensen, één iemand niet met tienduizend mensen in contact komt, maar met een klein aantal in een rij."

Aan die testen doen een paar honderd mensen mee. "Iedereen krijgt van tevoren een pcr-test en later nog eens een sneltest. Alle wetenschappers die daarbij betrokken zijn, onder wie een aantal OMT-leden, geven aan dat dit honderd procent veilig is. Het is bijna een laboratoriumsetting. Dat is belangrijk, omdat we rond februari wel moeten weten of we het zomerseizoen kunnen draaien en of we door kunnen gaan met voorbereidingen en investeringen."

Tweede stap nodig

Volgens Jansen is dit de eerste stap, maar is de evenementenbranche er dan nog zeker niet. "We hebben vier typen evenementen die we onderscheiden. Dit zijn er twee, maar er zijn er nog twee: een indoor concert waarbij mensen zingen, dansen en bewegen, en een festival outdoor, waar hetzelfde gebeurt. We hebben helaas nog geen toestemming om daar mee te testen, terwijl die testen juíst ongelooflijk belangrijk zijn om iets zinnigs te kunnen zeggen over het zomerseizoen."

In Duitsland is zo'n dergelijke test in september al gedaan. Ook voor deze evenementen heeft de Nederlandse branche de plannen al klaar, maar toestemming is er nog niet. "Het is ook echt jammer dat het een tijd duurt. We maken nu stap 1, maar dat is zeker nog niet voldoende."

Sneltesten

Jansen ziet veel potentie in de ontwikkelingen op het gebied van sneltesten. "Daar spreken we ook met het kabinet over. Het is duidelijk dat die testen betrouwbaar lijken te zijn, ook voor mensen zonder klachten. Dat is een belangrijke ontwikkeling. Als straks hier iemand aan de deur komt en kan laten zien dat-ie binnen zoveel uur voor de show een negatieve uitslag heeft op een sneltest die betrouwbaar is, dan kunnen ook wij weer doen waar veel mensen blij van worden: bij elkaar komen en genieten van sport en muziek."