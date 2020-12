Volg Wolfsberger AC - Feyenoord via Rijnmond

Feyenoord moet winnen van Wolfsberger om te overwinteren in Europa

Lukt het Feyenoord om na zes jaar eindelijk weer eens Europees te overwinteren? Vanavond weten we het als de Rotterdammers hopelijk winnen van Wolfsberger AC. Rijnmond is er de hele dag bij en houdt je op de hoogte van alles wat er in Oostenrijk gebeurt.