Erasmus MC Foundation ontving dit jaar al 2 miljoen minder donaties: 'Gaat ten koste van belangrijk onderzoek'

Veel jaarlijkse evenementen om geld op te halen voor kankeronderzoek, zijn dit jaar niet doorgegaan. "Om die reden is het Erasmus MC nu al ruim 2 miljoen euro misgelopen", zegt Leonore Tuyt, directeur van de Erasmus MC Foundation.

Onderzoek naar kanker is voor een groot deel afhankelijk van donaties van particulieren en bedrijven. Maar omdat veel mensen door corona hun baan kwijt zijn geraakt en bedrijven het ook niet makkelijk hebben, komt er veel minder geld binnen. "Maar de onderzoeken gaan door en wij willen steeds meer bereiken", zegt Tuyt. "Door de lopende onderzoeken wordt er meer ontdekt en dat moet verder onderzocht worden. Daar is ook meer geld voor nodig."

Hoewel er ook subsidies beschikbaar zijn voor kankeronderzoek, zijn de donaties echt onmisbaar, zegt Tuyt. "Elke onderzoeker wil zijn patiënt het liefst vertellen dat er mogelijkheden zijn en wat hij voor de patiënt kan doen. Om een betere behandeling en een betere toekomst mogelijk te maken is onderzoek en dus geld nodig."

Volgens Tuyt gaan de lopende onderzoeken gewoon door. "Maar op termijn gaat het te kort aan geld ten koste van wat we wel en niet kunnen doen voor een patiënt. Er zijn heel veel onderzoeken die veelbelovend zijn, zoals het onderzoek naar immuuntherapie die heel effectief is gebleken voor veel soorten van kanker. Daar ligt veel hoop omdat die therapie voor nog meer kankersoorten een uitkomst kan bieden. Daarom willen we daar nu geld voor ophalen."

De campagne moet mensen en bedrijven bewegen om toch nog geld te doneren. De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb en Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg en voorzitter van de raad van bestuur van Erasmus MC, zijn de gezichten van de campagne. "Daarnaast proberen we via spotjes en advertenties in allerlei media aandacht te vragen voor het belang van onderzoek naar kanker", zegt Tuyt.