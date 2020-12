Zes fotografen laten zien hoe Rotterdam eruitzag tijdens de eerste coronalockdown

Geen abstracte expressionisme of surrealisme, maar de werkelijkheid waar we tussen maart en mei in verkeerden.

Zes jonge, Rotterdamse fotografen Khalid Amarkan, Willem de Kam, Geisje van der Linden, Marwan Magroun, Naomi Modde en Loes van Duijvendijk kregen van de stichting 'Droom en Daad' de opdracht om de stad te fotograferen tijdens de eerste lockdown. Vanaf vandaag zijn de foto's te zien in de expositie "Stil Leven" in de Kunsthal.

Boek

"Dat kwam als geroepen omdat heel veel opdrachten niet doorgingen", zegt een van de fotografen, Loes van Duijvendijk. Van iedere fotograaf zijn twee foto's opgenomen in de tentoonstelling. De rest is gebundeld in een boek dat net als de expositie de naam 'Stil Leven' draagt.

"Hier zie je een groot bord met de tekst: BBQ-zone op", zegt Loes over een van haar foto's. "Een eenzaam beeld dat tegelijkertijd het verlangen naar een barbecue weergeeft."

Een andere foto laat de stoeltjes bij de McDonald's aan de Coolsingel zien, waar rood-witte linten overheen hangen, alsof het om een 'crime-scene' gaat. "Dat was toen bizar om te zien", zegt Loes. "Inmiddels zijn we eraan gewend."

Loes Duijvendijk en haar foto over de stoeltjes bij McDonalds

"Het gaat om hele bijzondere periode", zegt Shehera Grot, de curator bij de Kunsthal die de foto's heeft uitgekozen. "De beelden hangen in de Hal 7. Dat is de plek waar we inspelen op de actualiteit. Deze verhalen uit Rotterdam passen daar mooi tussen."

Shehera Grot - Curator Kunsthal

De tentoonstelling geeft een divers beeld de vele gevolgen van corona in Rotterdam. Zo staat er op een van de foto's een taartje en een flesje jus bij iemand op de stoep, springt een jongetje in een ruimtepak uit verveling van de piano en zien we een uitvaart.

Apart van elkaar

"Hier hangt ook een foto van een tompouce van fotograaf Willem de Kam", zegt Loes over de foto's van een van haar collega-fotografen. "Zijn partner had had corona, waardoor ze twee weken lang apart van elkaar in twee kamers moesten leven."

Het laat zien dat de fotografen niet alleen door hun lens naar corona keken, maar dat het virus ook onderdeel was van hun eigen leven.

De tentoonstelling is tot en met 28 februari 2021 te zien in de Kunsthal.