Celstraffen geëist tot acht jaar voor 'explosie van geweld'

Justitie heeft donderdag celstraffen tot acht jaar geëist tegen drie mannen voor de zware mishandeling van een man uit Den Haag in een loods in Ridderkerk. Justitie omschrijft de mishandeling als een 'explosie van geweld'. Twee van de drie verdachten zijn leden van de inmiddels verboden motorclub No Surrender.

De mishandeling vond plaats op 7 november 2016 in een loods aan de Tinstraat in Ridderkerk. Toen het slachtoffer de ruimte binnenkwam, werd hij meteen aangevallen door de drie verdachten, zegt justitie. De eerste sloeg hem meteen met een balk op zijn hoofd. De tweede begon te steken met een slagersmes. Een derde schopte en stompte tegen het hoofd van het slachtoffer en hield hem vast.

Het hele voorval is te zien op camerabeelden die zijn gemaakt in de loods. Daarop is ook te zien hoe het slachtoffer uiteindelijk weet te ontsnappen. De hele mishandeling duurde zo'n twintig seconden.



Het slachtoffer raakte gewond aan zijn hoofd, nek, armen, handen en zijn oor was er bijna af. Ook had hij ernstig letsel aan zijn vingers doordat hij de messteken met zijn handen had geprobeerd af te weren.

De verdachten beroepen zich op hun zwijgrecht. Volgens justitie lag de aanleiding in de illegale handel van anabolen. Het slachtoffer zou die handel naar zich toe willen trekken, tot ongenoegen van de rest. Die haalde No Surrender erbij, dat vervolgens alles wilde overnemen. Om dat mogelijk te maken moest wel eerst met het slachtoffer afgerekend worden.

De drie verdachten is medeplegen van een poging doodslag ten laste gelegd. Tegen de mannen is zes, zeven en acht jaar cel geëist.