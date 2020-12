Provincie hakt knoop door over woningbouw Rhoon: voetbalclubs verhuizen

Het was de bedoeling dat een deel van het sportpark voor woningbouw zou worden gebruikt. De velden zouden worden gedraaid, waardoor de verenigingen ook konden blijven.

De oppervlakte voor woningbouw was echter te klein om aan de wensen van de provincie Zuid-Holland te voldoen. Die eiste in het kader van de regionale woningbouwplannen dat de gemeente meer sociale woningbouw zou realiseren dan Albrandswaard zei te kunnen doen. Met de aanpassing kunnen nu 100 in plaats van 44 huur- en koopwoningen in de sociale sector worden gebouwd.

Nieuwe plek

Het probleem is wel dat de gemeente Albrandswaard geen grond heeft die voor recreatie mag worden gebruikt. De provincie Zuid-Holland heeft - om de woningbouw mogelijk te maken - de gemeente toestemming gegeven om een nieuwe plek te zoeken voor WCR en vv Rhoon. Eind maart moet dat locatie-onderzoek klaar zijn.

Het ingrijpen door de provincie Zuid-Holland was al eerder dit jaar aangekondigd. In de achterliggende maanden is intensief overlegd door beide partijen.

Onvoldoende ruimte

Na Albrandswaard dreigt Zuid-Holland ook maatregelen te nemen in Barendrecht, Lansingerland en Westvoorne. Ook deze gemeenten hebben in hun bouwplannen nog onvoldoende ruimte gemaakt voor woningen in de sociale sector. De drie gemeenten hebben tot 1 februari de tijd gekregen.