Amerikaanse plant baart boswachters grote zorgen: 'Hij woekert als een malle'

Het is een leuk plantje dat er schattig uit ziet, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De gele bieslelie baart boswachters in Nederland momenteel grote zorgen. De plant woekert andere, zeldzame, planten weg en verdringt daarmee de eigen Nederlandse soorten. Bestrijding is kostbaar.

Marijke Lieman is boswachter bij de Grevelingendam. Ook op die plek zorgt de plant voor problemen. "Met name op locaties met kwetsbare graslanden, waar orchideeën en parnassia staan, verdringt-ie andere planten. Hij is ook nog eens winterhard; onze eigen planten zijn nu dus bovengronds afgestorven en lopen in het voorjaar vanuit de wortel weer uit, maar dan staat deze er al. Dus de gele bieslelie heeft in het voorjaar alweer een ontzettende voorsprong."

Nieuw gebied koloniseren

Maar niet op alle plekken woekert de gele bieslelie, een plant uit Noord-Amerika, "als een malle", zegt Lieman. "Er zijn delen waar die zo weer verdwijnt, maar wat wij hier bij de Grevelingen zien is dat hij op sommige plekken écht tekeer gaat. Binnen een jaar tijd staan er dan opeens duizend plantjes."

De soort is nog redelijk onbekend. "Tot dit jaar dachten we dat die paar plantjes wel zouden verdwijnen, maar dit jaar zien we het opeens op allerlei plekken ontzettend toenemen." De gele bieslelie is naar Nederland gehaald als tuinplant, maar het kan zijn dat de zaden verder verspreid zijn door dieren of doordat deze aan onze schoenen of aan de maaimachine blijven hangen. In één zaadbolletje zitten dertig kleine zaadjes; die kunnen een heel nieuw gebied koloniseren."

Die problemen zijn er in het land van oorsprong niet. "Dat geldt voor heel veel exoten; die vormen in eigen land geen probleem, omdat daar dan een schimmel of een insect is dat hem aanpakt. Die zijn niet meegekomen naar Nederland."

Bestrijding

Maar hoe bestrijd je deze exoot? Lieman heeft ze op een locatie waar niet veel pollen stonden, uitgespit. "Maar op de Grevelingendam zien we misschien wel duizenden exemplaren. Daar gaan we plaggen, maar dan heb je het over grote bedragen om machines in te zetten en je hebt ook nog te maken met kwetsbare grond. En wat je afvoert, moet ook nog ergens verbrand worden. Je wil niet dat het via de groene compost ergens anders weer terecht komt. We moeten daar goed over nadenken en ook bedenken waar we het geld vandaan halen."

Het liefst ziet ze een verkoopverbod verschijnen. "Het Platform Stop Invasieve Exoten heeft het aangekaart bij minister Schouten, om deze op de verboden verkooplijst te zetten. Dat zou per 1 juli in kunnen gaan als alles mee zit."

Maar tot die tijd kunnen we ook zelf wat doen tegen de gele bieslelie. "Haal de zaaddozen weg en voer die af via de grijze bak. En mocht je 'm zien in een natuurgebied, geef het dan door via waarneming.nl of aan de boswachter. Als we hem nú tackelen, kunnen we voorkomen dat de hele boel overgroeit."