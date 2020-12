Zaterdag in Sanders Gerse Gasten: Feyenoord-supporter Diederik Gommers

De coronapandemie heeft Diederik Gommers een echte BN'er gemaakt. De intensive care-arts van het Erasmus MC is bijna dagelijks op tv te zien. Wie is de man, die in 1964 in Gorinchem ter wereld kwam en ons op de hoogte houdt van de gevolgen van corona? In Sanders Gerse Gasten krijg je komend weekend het antwoord.

Diederik Gommers neemt presentator Sander de Kramer mee naar drie plekken in Rotterdam die belangrijk voor hem zijn: het Erasmus MC, een studentenhuis op de Mathenesserlaan en het stadion van Feyenoord. Daar, op de parkeerplaats van de Kuip doet Gommers zijn jas open en toont hij een gebreide Feyenoord-trui. De arts kreeg het kledingstuk als dank voor een lezing op het Albeda College.

Naar het stadion

"Feyenoord is een liefde die ik van mijn vader heb meegekregen", vertelt hij enthousiast. "Ik ging met hem nooit naar het stadion, waarom weet ik eigenlijk niet. Sinds een paar jaar ga ik wel met mijn twee zoons. Dat is zo mooi: die emotie, dat met z'n drieën daar zitten. Dat is echt geweldig."

In Sanders Gerse Gasten zie je zaterdag hoe Gommers vol passie vertelt over zijn liefde voor Feyenoord, zijn liefde voor het Erasmus MC en hoe hij ooit als student met een prostituee door Rotterdam rondreed. Sanders Gerse Gasten is zaterdag vanaf 17:00 uur te zien op TV Rijnmond en wordt ieder uur herhaald. Eerder op de dag staat de gehele uitzending online.