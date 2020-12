Rodney Klooster kampioen met Dinamo Tbilisi

Rodney Klooster is donderdag landskampioen geworden in de Georgische competitie. Zijn ploeg Dinamo Tbilisi won overtuigend met 3-0 van stadgenoot Merani. Klooster bleef de hele wedstrijd op de bank.

De 24-jarige Vlaardinger kwam in totaal drie wedstrijden in actie voor de Georgische recordkampioen. Voor de voormalig speler van FC Dordrecht en Excelsior is Dinamo Tbilisi zijn vierde club in Europa. Eerder stond de verdediger onder contract bij Trencin (Slowakije), Botev Plovdiv (Bulgarije) en Inter Turku (Finland).

Vorig jaar speelde Feyenoord nog twee keer tegen Dinamo Tbilisi in de voorronde van de Europa League. Thuis wonnen de Rotterdammers met 4-0. Uit werd het 1-1. Klooster stond toen niet onder contract in Georgië.