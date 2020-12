Fraser looft volwassenheid van Sparta: 'Ze raakten niet in paniek van de competitiestart''

Na vijf speelrondes stond Sparta onderaan in de Eredivisie en na zeven duels zag het perspectief er met drie punten nog steeds niet heel goed uit. Maar drie overwinningen in vier wedstrijden hebben Sparta omhoog gekatapulteerd op de ranglijst en trainer Henk Fraser is vooral trots op de volwassenheid die zijn ploeg in de lastige beginfase heeft getoond.

"Ik heb wel alle zeilen bij moeten zetten", zegt Fraser over de impact van de seizoensstart. "Ik wilde de jongens uit de negativiteit houden. Maar je ziet daarin hoe volwassen wij zijn, dat we niet in paniek zijn geraakt door het lage puntenaantal."

Lelijke overwinning

Hoe overtuigend Sparta was tijdens de 6-0 overwinning op ADO Den Haag drie weken geleden, zo 'lelijk' wisten de Rotterdammers vorig weekend met 2-1 te winnen van FC Emmen. "Soms moet je ook zo kunnen winnen, want de verschillen zijn denk ik niet zo groot. Ik schat Emmen hoger in dan waar ze nu staan en ik denk dat je dat met Willem II ook kan zeggen."

Hoewel de geschiedenis leert dat Sparta niet snel punten pakt in Tilburg, lijkt Sparta gezien de recente resultaten wel de favoriet. Willem II staat slechts vijftiende en heeft vier van de laatste vijf wedstrijden verloren. "En hoe goed je ook speelt, als de punten uitblijven ga je misschien niet per se twijfelen, maar het wordt wel moeilijker. Dat geldt nu voor Willem II maar ook nog steeds wel voor ons. Ook wij moeten blijven sprokkelen."

Maar toch staat Sparta er na drie overwinningen in vier wedstrijden ineens een stuk beter voor. De club leidt de middenmoot op plek 9 en Fraser hoopt dat de ervaren jongens in zijn ploeg de komende tijd het voorbeeld blijven geven. "Want je moet hier sterk in je schoenen kunnen staan. Je speelt bij Sparta dus dat betekent dat je wat wedstrijden gaat verliezen. Met spelers als Adil Auassar en Mica Pinto zorg je voor dat stukje ervaring en daardoor ontstaat er hier niet zo snel paniek denk ik."

Bekijk hierboven het hele interview met Henk Fraser in aanloop naar Willem II-Sparta