Buurtgenoten slepen geliefde kroeg door coronatijd: 'Het is voor ons een tweede huiskamer'

Kroegen, eetcafés en restaurants moeten vanwege het coronavirus voorlopig nog hun deuren gesloten houden. En dat is een hard gelag voor de uitbaters. Zo ook voor het echtpaar Sjaan & Leo Vingerhoets van 69 en 70 jaar. Zij runnen samen met hun zoon buurtcafé Jacob Cats in Rotterdam-Noord. Ondanks alle coronasteun is de rek er wel een beetje uit en teren ze op hun laatste reserves. Dat laat de stamgasten niet onberoerd. Met een buurtloterij willen ze hun buurtcafé corona door helpen.

Jacob Cats is geen doorsnee kroeg. 's Ochtends gaan de deuren om negen uur open voor de liefhebbers van een kop koffie. Van het middaguur druppelen er oudjes uit de buurt binnen voor een potje jokeren. Aan het einde van de middag is er nog een ouderwets borreluur en 's avonds om acht uur gaat de zaak dicht. Alleen op vrijdagavond gaat de gezelligheid iets langer door. Binnenwandelen voor een drankje kan op alle dagen van de week en dan wordt er ook nog gekookt door Sjaan. Het maakt van deze buurtkroeg een soort clubhuis waar buurtbewoners graag komen. "Wij hebben een man van 89 jaar die hier graag komt kaarten en die loopt te beven en te shaken dat hij niet kan komen", vertelt kastelein Leo.

Het echtpaar Sjaan & Leo van 69 en 70 jaar staan nog altijd graag achter de bar

De eerste en nu de tweede lockdown valt de Vingerhoets zwaar. "Ik denk dat het bij Van der Speck, de begrafenisondernemer, gezelliger is dan hier." Met een Rotterdamse portie zwartgallige humor probeert de kastelein zijn zorgen weg te wuiven, maar de dooie boel in zijn café grijpt hem erg aan. "De gezelligheid is helemaal weg. Er is een stuk uit je leven gerukt en dat is moeilijk hoor." Hij moet zijn tranen bedwingen als hij dit zegt.

Van de kroeg heb ik slapeloze nachten kastelein Leo

Het is ook niet makkelijk voor een horecazaak om het hoofd boven water te houden. Van de overheid krijgen ze steun maar dat is hoogstens 70%. Maar allerlei contracten lopen door. Gelukkig is de huisbaas van het café coulant en wordt de huur opgeschort. "We hebben één klein gelukje, mijn vrouw en ik. We hebben allebei AOW, dus thuis zijn de kosten gedekt. Maar van de kroeg heb ik slapeloze nachten", vertelt de 70-jarige kastelein.

Jacob Cats is voor ons echt een tweede huiskamer buurman Ronald

Op de avond van de tweede lockdown van de horeca werd tijdens het laatste rondje het nummer You'll Never Walk Alone gedraaid. "Leo, Sjaan en Patrick stonden met tranen in hun ogen achter de bar", vertelt buurman Ronald. Hij komt graag een biertje doen. "Toen zeiden we tegen elkaar dat we ook de daad bij het woord moesten voegen", vervolgt hij. "Jacob Cats is voor ons echt een tweede huiskamer."

De stamgasten missen hun geliefde kroeg en de schrijnende situatie voor de uitbaters laat ze niet onberoerd. Ze organiseren een buurtloterij voor hun buurtcafé in nood. "Alle prijzen zijn belangeloos door winkeliers uit de buurt gedoneerd. Van een kapsalonmenu, een bestelling bij de Surinaamse broodjeszaak en een bezoekje aan de zonnebank tot aan een kerstpakket van de slagerij om de hoek. Dat is echt heel tof", vertelt buurman Ronald. Hij is één van de initiatiefnemers van de buurtloterij.

Ik heb dertig loten gekocht. Ze zijn het meer dan waard dat ze we ondersteunen buurtbewoner Romy

Duidelijk is dat de actie veel ondersteuning krijgt. "Ik heb dertig loten gekocht. Ik ben een fervent bezoeker van deze kroeg en ze zijn het meer dan waard dat we ze flink ondersteunen", zegt Romy. De lootjes kosten vijf euro per stuk en drie voor een tientje. Er zijn nog lootjes te krijgen via de Facebookpagina van Jacob Cats of in de straat even aanbellen bij het café. Want de deur zit dicht maar de Vingerhoets zijn er wel. Ze klussen en knappen hun café op voor als ze straks weer open mogen.

En daar geloven ze heilig in, dat ze de coronastorm doorstaan. Zeker met zo'n sympathieke actie uit hun omgeving. "Dat is werelds", zegt een ontroerde kastelein. "Alleen al het gebaar sleept ons er doorheen."

De trekking is vrijdagavond online en de gehele opbrengst gaat naar het goede doel: de buurtkroeg Jacob Cats overeind houden. Het belooft een mooi bedrag te worden.

