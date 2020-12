Basisschoolleerling vindt doorgeladen vuurwapen tijdens het spelen

Een bizarre vondst van een basisschoolleerling uit Vlaardingen donderdag. Tijdens het buitenspelen in de schoolpauze zag de leerling een doorgeladen pistool liggen. "Stel dat de kinderen ermee waren gaan spelen...", speculeert een woordvoerder van de politie.

Het kind maakte een verstandig besluit door het vuurwapen, dat in de speeltuin lag, niet aan te raken. "Als de kinderen ermee waren gaan spelen, had dit heel anders kunnen aflopen." Samen met de school werd meteen de politie ingeschakeld. Agenten stelden het wapen bij de speeltuin aan de Johan de Wittstraat snel veilig en zagen dat het pistool doorgeladen was.

Er wordt forensisch onderzoek naar het wapen gedaan, waarbij wordt gezocht naar DNA en vingerafdrukken. Zo hoopt de politie, die ook een foto van het vuurwapen deelde, te achterhalen of het wapen is gebruikt bij een misdrijf.