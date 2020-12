Jonge man met vuurwapen overvalt slijterij Rotterdam

Een man van naar schatting rond de achttien jaar heeft donderdagavond rond 18:00 uur een slijterij aan het Marinus Bolkplein in Rotterdam overvallen. De man had een vuurwapen bij zich en ging er met geld vandoor.

In de slijterij waren op het moment van de overval meerdere personeelsleden en één klant aanwezig. De jonge man heeft hen bedreigd en is er vervolgens met een nog onbekend geldbedrag vandoor gegaan. Mogelijk is hij op een scooter gevlucht.

Er zijn geen gewonden gevallen.