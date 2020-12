Ambachter overlijdt na brand in appartementencomplex

Eén van de bewoners die in de nacht van maandag op dinsdag zwaargewond raakte bij een brand in een appartementencomplex in Hendrik-Ido-Ambacht, is overleden. Dat heeft de politie bevestigd. Het gaat om de oudere man, hij overleed woensdagavond. Zijn vrouw ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis.

In het appartementencomplex aan De Heerlijkheid woedde een uitslaande brand, waarbij veel rook vrij kwam. Vier woonlagen werden ontruimd. Het appartement waar de brand uitbrak en de woning erboven werden onbewoonbaar verklaard.



De brand in een appartement in Hendrik-Ido-Ambacht is mogelijk veroorzaakt door een muziekinstrument in de slaapkamer. De bewoners waren op leeftijd.

Paniek

"Er was natuurlijk meteen paniek", vertelde een van de buurtbewoners eerder over de brand. "Heel het gebouw stond vol rook. Bij iedereen werd aangeklopt, we moesten meteen naar buiten en zagen brandweermannen met slangen rennen."



De bewoners van het gehele complex zijn die nacht opgevangen door de gemeente. Naast de twee bewoners zijn nog eens drie mensen nagekeken door ambulancepersoneel vanwege rookinhalatie. De meeste bewoners konden in de loop van de nacht weer terug naar huis.