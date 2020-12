Slapeloze nachten na horrorscenario: duizenden kippen geruimd

Eigenaresse Hanneke de Baar maakt een verslagen indruk. "Je loopt elke dag met veel passie tussen die kippen", vertelt ze. "Je geniet van het kippengedrag: ze fladderen van links naar rechts en kakelen zo vrolijk. Normaal lopen ze buiten en pikken ze een wormpje, maar door de ophokplicht zitten ze binnen. En dan krijg je 's avonds het bericht dat het niet goed zit en de volgende avond heb je geen kippen in je stal."

Niet geslapen

De Baar schudt haar hoofd. "Je hoopt dat het jouw kippen niet overkomt, maar het kan gebeuren en helaas hebben wij slecht nieuws gekregen. Vannacht heb ik niet geslapen."



De vogelgriep kwam aan het licht bij een standaard controle: om de zoveel tijd wordt er gemonitord en worden monsters genomen bij de kippen. Bij de locatie aan huis was het bloed goed, maar bij de andere locatie kwamen verdachte monsters terug.

De tekst gaat verder onder de reportage.

"Bij een lage pathogene vogelgriep worden de dieren geruimd", weet De Baar. "Het is zo moeilijk: we hebben een stal vol gezonde dieren. Er is helemaal niets aan te zien. Alle dierenartsen die bij ons waren voor het tappen, hadden ook niet verwacht dat dit eruit zou komen." De Baar legt uit dat er twee soorten vogelgriep zijn: de laag pathogene en de hoge. "Die laatste is een zeer besmettelijke variant, waarbij je veel dode kippen in je stal hebt. Van de lage hoeven kippen niet ziek te worden."

Horrorscenario

Of de kippen in de stal bij huis mogen blijven leven, is nog even de vraag. "Er wordt nu extra onderzoek gedaan en als dat goed is mogen ze bij ons blijven. Dat is wat we hopen, anders wordt de klap nog harder." Het horrorscenario van in één klap geen kippen meer hebben, is nog niet bij De Baar opgekomen. "Je krijgt geen kans om eraan te denken. Op een dag als vandaag word je zo geleefd."

"Als mens raakt je dit ontzettend", vertelt ze. "Daar houd je dieren voor... Je zorgt er elke dag met passie voor en staat altijd voor ze klaar. Maar ja, aan de andere kant moet je ook verder... vasthouden aan de toekomst. Maar vannacht zal wel weer een slapeloze nacht worden."

Donderdagavond of vrijdagmorgen wordt duidelijk of er ook vogelgriep is aangetroffen op de andere locatie.