Rotterdam treedt tijdens jaarwisseling hard op tegen negeren vuurwerkverbod en coronaregels

Burgemeester Aboutaleb gaat ervan uit dat zo'n 70 tot 80 procent van de Rotterdammers zich aan de regels zal houden. Maar er zal ook een groep zijn die zich er niets van aantrekt. Bijvoorbeeld jongeren, die toch naar buiten gaan.

Doordat horecazaken nu gesloten zijn vanwege de coronamaatregelen wordt er rekening mee gehouden dat (dronken) jongeren weleens voor overlast in de woonwijken kunnen zorgen. Jongerenwerk zal tot laat die avond beschikbaar zijn. Vooraf moeten zij en de wijkagenten een indicatie geven van de problemen die zouden kunnen ontstaan. Een aantal plekken waar het mis kan gaan is bekend, maar er kunnen ook nieuwe locaties bij komen.

Hulpdiensten op volle sterkte

De inzet van de hulpdiensten zal net zo groot zijn als in de voorbije jaren. Zo'n duizend agenten en boa's zijn aan het werk. Burgemeester Aboutaleb maakt zich wel zorgen over de ambulancezorg. Zij moeten ook het vervoer van Covid-patienten regelen en dus is niet bekend hoeveel er precies beschikbaar zullen zijn. Voor de zekerheid is de inzet groter dan vorig jaar. Voor alle hulpdiensten geldt dat er uiteindelijk ook minder personeel beschikbaar kan zijn door ziekte.

Vuurwerkoverlast

De afgelopen tijd is er al veel overlast van vuurwerk. Tot nu toe zijn er al 995 meldingen binnen gekomen. Het merendeel komt uit de wijken Schiebroek en Delfshaven. Daar wordt nu extra op gesurveilleerd.



Tijdens oud- en nieuw is er dus een vuurwerkverbod. Dat geldt niet voor F1 vuurwerk, zoals sterretjes, trektouwtjes, sierfonteintjes of knalerwten. In de hele regio is het carbidschieten en zijn vreugdevuren verboden.

Geen vuurwerkshows

Door de coronamaatregelen gaan dit jaar ook de professionele vuurwerkshows bij de Erasmusbrug, Hoek van Holland en Nesselande niet door. Daarvoor in de plaats worden online beelden uitgezonden van een lichtshow die eerder is opgenomen.

Het in bezit hebben, vervoeren of afsteken van vuurwerk (met uitzondering van F1 vuurwerk) is dit jaar strafbaar. Dat betekent dat er boetes of zelfs gevangenisstraffen kunnen worden uitgedeeld. De minimale boete is €100 euro en een aantekening in het strafblad. Hoeveel een dubbele boete zou bedragen, is niet duidelijk.

Feest als corona voorbij is?

Door corona zal er dit jaar dus geen feest zijn tijdens oud en nieuw in Rotterdam, maar burgemeester Aboutaleb zei dat zodra het weer mogelijk is dat weer moet kunnen. "Wellicht moeten we volgend jaar kijken hoe we onze burgers op een manier kunnen trakteren vanaf het moment dat Rotterdam virusvrij is. Wellicht verdient dat feestelijk te worden gemarkeerd, dat is iets om over na te denken."