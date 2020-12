GGD gaat over één nacht ijs: teststraat in Dordrecht razendsnel verhuisd

Zodra de 'deuren' van de teststraat in het Dordtse Oranjepark sluiten, is het haasten geblazen. De coronateststraat van de GGD Zuid-Holland Zuid gaat in de nacht van donderdag op vrijdag namelijk verhuizen.

Om 18:00 uur sloot de teststraat en een kwartier later begon het ontmantelen al. "Tien minuten geleden waren hier nog zeventien testlocaties", legt Joël Kampelmacher, teamleider van de teststraat, uit. "Er staan nu nog een paar tafels en ho- de wagen gaat dicht. Ja, het gaat heel snel."

De teststraat wordt verhuisd door een aantal medewerkers uit de evenementenindustrie. "Die hebben me al vaker verbaasd", lacht Kampelmacher. "We lopen goed op schema hoor."

Nachtelijke verhuizing

Vrijdagochtend gaat de teststraat gewoon weer open, maar dan wel op een andere locatie: de Calandstraat 44 in Dordrecht. Voor de verhuizing is de hele nacht uitgetrokken. "De locatie is al opgebouwd en we gaan daar nu de rest van de nacht uitladen."

De tekst gaat verder onder de reportage.

De locatie in het Oranjepark moet verkassen omdat het pand gesloopt wordt. "Er worden hier appartementen gebouwd. Op de nieuwe locatie kunnen we ook opschalen, zodat we meer mensen kunnen voorzien van een test. Hier konden we duizend mensen per dag testen, daar kunnen we in de eerste week al opschalen naar veertienhonderd."

Dat opschalen is volgens Kampelmacher wel nodig. "In de regio Zuid-Holland Zuid zijn donderdag 1786 testen afgenomen. Mensen staan in in rijendik te wachten. Er is wel degelijk een stijging, dat zien we wel aan het aantal mensen dat komt testen."

Lekker warm

Op de nieuwe locatie is geen drive-through voor reguliere coronatesten, maar moeten bezoekers naar binnenlopen voor een test. Een aangename verandering, vindt de GGD Zuid-Holland Zuid. Vooral voor de medewerkers, want in het Oranjepark kon het namelijk flink koud worden. "De nieuwe locatie is vooral voor de medewerkers heel fijn! De heaters die hier stonden, gaan naar andere locaties, zodat collega's het daar ook lekker warm kunnen hebben."

Er is één drive-throughstraat aanwezig, maar die is voor zorg- en onderwijspersoneel bedoeld. Daar kunnen zij met voorrang getest worden. Andere bezoekers parkeren vanaf vrijdagavond hun auto op het terrein en lopen vervolgens naar binnen voor een test.