De nieuwbouw van Ahoy is klaar en ziet er zo uit

Foto: RTM Stage is klaar voor publiek

Ahoy is flink uitgebreid met een muziek- en theaterzaal voor zo'n 7500 bezoekers en een groot congrescentrum. De evenementenhal hoopt in 2021 weer als vanouds gasten te kunnen ontvangen. Het Rotterdam Philharmonisch Orkest mocht de gloednieuwe zaal van donderdag uittesten en koos voor The Imperial March van Darth Vader.

"De muziek klinkt hier goed. Zelfs zonder versterking!" lacht directeur Jolanda Jansen. Ze is trots op de nieuwbouw van Ahoy. Met de kersverse uitbreiding beschikt Ahoy over 35 extra zalen voor congressen, bijeenkomsten, concerten en theatervoorstellingen. [article:https://rijnmond.bbvms.com/p/regiogrid_16-9_responsive/c/4071611.html]

In 2018 werd de eerste paal geslagen van RTM Stage en Ahoy Convention Centre. Eigenlijk zou het er nu moeten bruisen met concerten en congressen. "Het is een vreemde tijd. Het gebouw staat nu leeg. We hadden eigenlijk een hele programmering op de agenda."

Maar de blik is nu volop gericht op 2021. Het jaar waarin Ahoy 50 jaar bestaat. "Nu is de tijd even anders, maar 2021 wordt een heel ander jaar!"