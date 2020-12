Rotterdammer Hugo de Jonge stopt als lijsttrekker CDA

"De ongekende crisis die Nederland doormaakt, vraagt al maanden al mijn tijd en energie. Ook de komende maanden zal dit zo zijn", begint de 43-jarige Rotterdammer zijn bericht op Twitter.

"Voor de zomer ben ik naar voren gestapt om het lijsttrekkerschap van de partij op me te nemen, omdat ik hou van onze partij en geloof in ons verhaal. Ik heb me altijd gerealiseerd dat de combinatie van het ministerschap en het lijsttrekkerschap zwaar zou zijn." Voor hard werken draait hij zijn hand niet om, schrijft hij.

Maar, vervolgt hij. "Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik niet beide verantwoordelijkheden ten volle kan waarmaken. De verantwoordelijkheid voor de aanpak van de coronacrisis moet voorgaan."

Crisis te boven komen

"Het CDA verdient een lijsttrekker die alle tijd en energie aan de partij kan besteden, dat is mij nu niet gegeven." Daarmee trekt hij zich terug als lijsttrekker van de partij. "Nederland moet deze crisis te boven komen. Daar zal ik me met alles wat ik in me heb voor blijven inzetten."

In juli kwam De Jonge naar voren bij een online verkiezing onder de leden van het CDA. Hij behaalde 50,7 procent van de stemmen. De nummer twee was Pieter Omtzigt. Of hij ook de nieuwe lijsttrekker wordt, is nog niet duidelijk.

Minister voor Medische Zorg

De Jonge werd geboren in Bruinisse en ging naar school in Oud-Beijerland. Hij stond als leraar voor de klas en werd adjunct-directeur op de Da Costaschool in Rotterdam-Zuid. Via de plaatselijke CDA-fractie werd De Jonge wethouder Onderwijs. Ook werkte hij op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

In 2017 maakte De Jonge de overstap naar de landelijke politiek. Hij werd vice-premier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Na het wegvallen van minister Bruins nam hij ook nog tijdelijk de functie van minister voor Medische Zorg over.