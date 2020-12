Vuurwerkexpert politie over overlast: 'Meld ons meer dan alleen de knal die je hoort'

Volgens van der Lee kan de politie er dan pas serieus werk van maken. "Je kunt vuurwerkoverlast het best aanpakken door de pakkans te verhogen. Heb je signalementen van de afstekers? Wat voor soort vuurwerk heb je gehoord? Zie je misschien een brommer of een auto met een kenteken? Lopen de daders een huis binnen?"

De Rotterdamse politie jaagt dit jaar georganiseerder op illegaal vuurwerk volgens Van der Lee. "Vorig jaar was de aanpak versnipperd en gebeurde dit per wijk. Nu hebben we een apart team voor Zuid, Noord en Zuid-Holland Zuid." Over de buit van dit jaar heeft hij gemengde gevoelens. "Qua kilo's valt de vangst tegen. Aan de andere kant hebben we meer verdachten en onderscheppen we zwaarder vuurwerk."

Waar normaal met oud en nieuw vuurwerk verkocht en afgestoken mag worden, is dat dit jaar verboden vanwege de coronacrisis. Wel mag er licht vuurwerk afgestoken worden. Over het zogenaamde categorie 1-vuurwerk bestaan nog veel misverstanden. Van der Lee geeft uitleg. "Dit is al het zogenaamde fop- en schetsvuurwerk en daar vallen ook gillende keukenmeiden, voetzoekers, grondtollen en fonteinen onder. Die mogen het hele jaar verkocht worden en door jongeren boven de twaalf jaar afgestoken worden."

Hogere boete

Op de site van de overheid is een helder overzicht te zien van welk vuurwerk er in welke categorie valt. Volgens Van der Lee is het niet strafbaar om vuurwerk uit een hogere categorie dan 1 in huis te hebben, maar mag je het niet in het openbaar bij je hebben. Dus ook niet in een auto.

Wie deze jaarwisseling wel vuurwerk afsteekt, kan een hogere boete krijgen dan voorheen, zegt Van der Lee. "Eerst kreeg je een boete van 100 euro als je vuurwerk afstak op het moment dat het niet mocht. Nu is de boete voor een rotje 400 euro. Als je een cobra afsteekt, krijg je een taakstraf van 60 uur en een strafblad."

Ook over carbidschieten zijn er volgens de politieagent misverstanden. "Dat is altijd verboden, maar het wordt gedoogd op plekken waar het een traditie is. Zo'n ontheffing is er in Rotterdam nooit geweest. Ook daar kun je een flinke boete voor krijgen."