Feyenoord Basketball vanaf komend seizoen ook in actie tegen Belgische clubs in nieuwe competitie

Feyenoord Basketball in het seizoen 2019/2020

Vanaf komend seizoen (2021-2022) speelt Zeeuw & Zeeuw Feyenoord Basketball in competitieverband ook tegen Belgische clubs. Er komt een nieuwe BeNeLeague, met clubs uit Nederland én België. De liga's van de profclubs uit de beide landen hebben dat donderdag besloten.

"De clubs hebben unaniem ingestemd", laat de Dutch Basketball League weten. Volgend seizoen begint nog wel met twee nationale competities, waarin de teams een gelijk aantal wedstrijden spelen.

De beste vijf clubs uit beide landen komen vervolgens uit in de Golden Group. Zij treffen elkaar in een uit- en thuiswedstrijd. De ploegen onder de top vijf komen samen in de Silver Group. De play-offs die daaruit vervolgens voortkomen krijgen ook een nationaal gedeelte, waaruit de landskampioen voortvloeit.

De komende tijd zullen een interim-bestuur, samengesteld uit twee vertegenwoordigers van beide liga's leagues, en een manager de nieuwe BeNeLeague vorm gaan geven.