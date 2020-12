Machteloos Feyenoord uitgeschakeld in Europa na nederlaag bij Wolfsberger AC

Analyse na Wolfsberger AC-Feyenoord (1-0): 'Meest pijnlijke is de machteloosheid'

Een bijzonder slordig en aanvallend onmachtig Feyenoord heeft in Oostenrijk met 1-0 verloren van Wolfsberger AC. Daarmee zijn de Rotterdammers uitgeschakeld in de Europa League.

Op een slecht veld had Feyenoord in de eerste twintig minuten al weinig in te brengen tegen de nummer zeven van de Oostenrijkse Bundesliga. De thuisploeg kreeg al wat voorzichtige kansjes, deels door slordigheden bij de Rotterdammers. Desondanks kreeg Feyenoord na een kwart wedstrijd een enorme mogelijkheid op de openingstreffer.

Na een goede pass van Bryan Linssen kreeg Jens Toornstra een vrije schietkans, op een paar meter van Wolfsberg-doelman Kofler. De middenvelder van Feyenoord schoot de bal via de Oostenrijker in het zijnet.

Ruim vijf minuten later was het aan de andere kant wel raak. Dejan Joveljic kopte de bal vlak voor de doellijn binnen na knullig verdedigen van Orkun Kökcü. De spits van Wolfsberger AC stond daarbij behoorlijk vrij bij de tweede paal. Het maakte de opdracht voor Feyenoord in Oostenrijk moeilijker maar niet minder overzichtelijk: twee keer scoren.

Rentree Sinisterra

Ondanks de duidelijke opdracht kwam Feyenoord in de tweede helft allesbehalve beter voor de dag. De Rotterdammers bleven slordig, creëerden nauwelijks kansen en een aantal Feyenoorders speelden onder hun niveau. Ook de rentree van Luis Sinisterra, na bijna tien maanden blessureleed, bracht Feyenoord geen nieuw elan.

In de laatste tien minuten, met ook nog Naoufal Bannis binnen de lijnen, bleef een Rotterdams slotoffensief uit. Zo verdwenen in de steeds dikker wordende Oostenrijkse mistbanken uiteindelijk ook de Europese ambities van Feyenoord.

Eindstand in groep K van de Europa League:

1. Dinamo Zagreb 6-14 (+8)

2. Wolfsberger AC 6-10 (+1)

3. Feyenoord 6-5 (-4)

4. CSKA Moskou 6-3 (-5)

Wolfsberger AC - Feyenoord 1-0 (1-0)

31' Dejan Joveljic 1-0

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Spajic (72' Teixeira), Senesi, Malacia (79' Bannis); Kökcü, Toornstra, Diemers; Berghuis, Jørgensen, Linssen (72' Sinisterra)