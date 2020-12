Nog twee politici uit de regio verbinden zich aan Code Oranje

Stuurman zat aan het begin van de eeuw namens de PVDA al drie jaar in de Tweede Kamer. Daarvoor was ze vakbondsbestuurder. Hoogveld was naast raadslid in Rotterdam ook deelgemeentebestuurder.

Code Oranje is opgericht door de Haagse politicus Richard de Mos en advocaat Peter Plasman. De partij zegt naar een nieuwe vorm van democratie te willen waarin de politiek meer samenwerkt met burgers. Ook de Rotterdamse advocaat Sébas Diekstra heeft zich bij de partij aangesloten.