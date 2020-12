Dick Advocaat over Europese uitschakeling Feyenoord: 'Je verliest het op strijd'

Dick Advocaat over uitschakeling Feyenoord: 'Je verliest het op strijd'

Feyenoord is donderdagavond uitgeschakeld in de Europa League. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 1-0 bij Wolfsberger, een ploeg die voor elke meter streed. "Ze kunnen qua strijd niet hetzelfde als Wolfsberger. Dit is een ploeg die wil voetballen", zegt de trainer tegenover Rijnmond.