Feyenoord verliest, Hugo de Jonge stopt als lijsttrekker CDA: het wek- en weerbericht van 11 december

De laatste nieuwsupdates en het actuele weerbericht. Met dit overzicht ben je in een keer bijgepraat.

Eerst het weer. Vandaag verloopt bewolkt en er zijn perioden met (lichte) regen. De temperatuur ligt tijdens de regen slechts 2 graden boven nul. In de loop van de dag stroomt er steeds zachtere lucht de regio binnen en loopt de temperatuur op naar 5 of 6 graden. De wind is overwegend matig en waait uit het zuidoosten.

Vanavond en vannacht komt er een lokale opklaring voor, maar op de meeste plekken blijft het bewolkt. Af en toe valt er wat motregen. De zuidoostenwind neemt in kracht af en waait zwak tot hooguit matig.

Wat je misschien gemist hebt

- Een bijzonder slordig en aanvallend onmachtig Feyenoord heeft donderdagavond in Oostenrijk met 1-0 verloren van Wolfsberger AC. Daarmee zijn de Rotterdammers uitgeschakeld in de Europa League.



- Op de A20 bij Vlaardingen is donderdagavond een ernstig ongeluk gebeurd. Eén persoon is daarbij zwaargewond geraakt.- Hugo de Jonge is niet langer de lijsttrekker van het CDA. Dat laat de Rotterdammer weten met een bericht op sociale media. Hij zegt het als minister te druk te hebben met de aanpak van de coronacrisis.

Dit kun je vandaag verwachten

- Het is de eerste dag dat de nieuwe locatie van de teststraat van de GGD Zuid-Holland Zuid in Dordrecht open is. De testraat is donderdagavond en -nacht verplaatst van het Oranjepark naar de Calandstraat.



- De N3 is dit weekend in beide richtingen afgesloten tussen de A16 en de Merwedestraat Dordrecht. Dat geldt ook voor alle toe- en afritten daartussen. De afsluiting gaat vrijdagavond om 21:00 uur in en duurt tot maandagochtend 05:00 uur.