Dit is waarom je blauwe lichtstralen in Rotterdam ziet

Blauwe lichtstralen te zien in Rotterdam

Rotterdam staat niet bekend als 'winterstad'. Dat vindt de gemeente. Om daar verandering in te brengen, zijn er sinds deze maand overal in de stad blauwe lichtstralen te zien. Zo kwamen er donderdagavond blauwe stralen vanaf de toren van de Laurenskerk.

Op sociale media worden de lichten veel opgemerkt. De blauwe stralen zijn tot februari dagelijks te zien tot 23:00 uur. "Rotterdam staat niet bekend als winterstad, met of zonder kerstmarkt. Op een typisch Rotterdamse, eigenwijze manier komt daar verandering in", is te lezen op de site van het initiatief Rotterdam Verlicht.

Als het aan de organisatie ligt, wordt Rotterdam Verlicht een jaarlijkse traditie. De lichtstralen moeten de stad draaglijker, gezellig en warmer maken en voor verbinding zorgen.

De stralen zijn naast de Laurenskerk onder meer te zien vanaf de Poortgebouwen van Zuid, parkeergarage Alexandrium en POST Rotterdam.