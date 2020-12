CDA-fractievoorzitter Rotterdam over besluit De Jonge: 'Ik respecteer het, maar ik baal ontzettend'

Wie moet de kar gaan trekken, nu Hugo de Jonge zich terugtrekt als lijsttrekker van het CDA? Christine Eskes, fractievoorzitter van CDA Rotterdam, spreekt haar voorkeur nog niet uit. "Dat is iets dat wat mij betreft niet over één nacht ijs moet gaan."

De voormalig Rotterdamse wethouder De Jonge maakte donderdagavond bekend te stoppen als lijsttrekker van het CDA. Hij zegt het als minister te druk te hebben met de aanpak van de coronacrisis.

"Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik niet beide verantwoordelijkheden ten volle kan waarmaken. De verantwoordelijkheid voor de aanpak van de coronacrisis moet voorgaan."



Eskes noemt de keuze van De Jonge "ongelooflijk jammer". Het besluit kwam voor haar als een verrassing, maar ze heeft er zeker wel begrip voor. "Het is zeker de vraag of het voor iemand te combineren is", zegt ze over zijn functies als minister én lijsttrekker.

"Als je ziet wat voor zeer zware taak er op zijn schouders ligt, met de coronacrisis en alles wat daarbij komt kijken, dan is het een ongelooflijk zware baan. Ik respecteer zijn besluit, maar dat neemt niet weg dat ik het ongelooflijk jammer vind. Hij maakt die keuze uiteindelijk ook in het belang van ons land en onze partij."

Wat nu?

Eskes stopt niet onder stoelen of banken dat De Jonge voor haar de perfecte kandidaat was als lijsttrekker van het CDA. Hij kon ook op haar stem rekenen tijdens de eerdere lijsttrekkersverkiezing dit jaar. Maar over zijn opvolger houdt ze zich nog stil.



"Ik ga geen voorkeur uitspreken. Ik wil eerst van het bestuur horen hoe zij verder denken te gaan, nadat dit bericht gekomen is. Ik baal ontzettend dat De Jonge zich heeft teruggetrokken, maar ik heb er begrip en respect voor. Wat mij betreft wordt nu eerst de komende dagen gekeken naar de situatie en wat de oplossingen zijn. Daar wacht ik op."

Het ministerschap van De Jonge loopt nog een paar maanden. "Het is aan hem om te bedenken wat hij daarna wil en hoe zijn toekomst eruit ziet", zegt Eskes. "Hij is sowieso altijd welkom in Rotterdam en wat mij betreft is binnen het CDA ook altijd plek voor hem. Hij heeft zijn handen nu vol aan de coronacrisis, het is aan hem om de volgende stap te bepalen."