Brexit-drukte bij Vlaardingse terminal leidt tot meer vrachtverkeer, vertraging en ‘hartstikke brutale’ weggebruikers

Lange files, auto's die daardoor over het fietspad scheuren en ritjes die standaard een half uur langer duren. De Brexit is vanaf 1 januari definitief een feit en dat leidt tot extra vrachtverkeer, bijvoorbeeld rond de terminal van veerdienst DFDS in de Vulcaanhaven in Vlaardingen. Met veel overlast tot gevolg.

Jan van der Touw is transportmanager bij Imtrans aan de Schiedamsedijk in Vlaardingen. Een bedrijf met zo'n 35 wagens dat géén ritjes maakt naar Engeland, maar last van de Brexit-drukte bij de buurman is er zeker.

"We merken de afgelopen weken dat de verkeersdrukte onwijs aan het toenemen is. De verkeersdrukte is dusdanig groot dat een standaard ritje al een half uur of drie kwartier langer duurt dan regulier is. Maar ook de verkeersveiligheid komt in gevaar. Het laat niet meer lang op zich wachten tot er een ernstig ongeluk gebeurd, met name voor de fietsers."

De auto's rijden stapvoets, maar daar zit het probleem nu juist. "Ik heb deze ochtend bijvoorbeeld gezien dat auto's zelfs over het fietspad rijden om de wachtende rij voorbij te gaan. Dat is hartstikke brutaal. Fietsers zijn daar niet tegenop gewassen; het is levensgevaarlijk, vooral ook als het donker is. En het weer wordt er ook nog eens niet beter op."

Hamsteren

Ook verschillende chauffeurs die voor de DFDS-terminal staan te wachten, ervaren de drukte. "Als ik kijk naar wat wij vervoeren, dan denk ik dat ze in Engeland heel erg aan het hamsteren zijn", zegt een man die een vrachtwagen vol planten bij zich heeft. Een ander noemt het altijd al druk bij de terminal en ziet ook wel een toename, maar noemt het nog niet 'extreem'.

Op het kruispunt van de Schiedamsedijk en de afrit A4 zijn inmiddels verkeersregelaars ingezet. "De vraag is alleen in hoeverre dat zal gaan bijdragen aan een fatsoenlijke doorstroom. En: is de veiligheid van die regelaars zo wel gewaarborgd?", vraagt Van der Touw zich af.

Hij denkt dat een extra controle op het verkeersgedrag van de mensen een oplossing zou kunnen bieden. "Zodat mensen in ieder geval wat netter elkaar de ruimte geven om een gedegen doorstroom te bevorderen", legt hij uit. "En wellicht moet er in de toekomst goed gekeken worden naar een andere infrastructuur, als die drukte zo blijft."

Verrast

De gemeente Vlaardingen is ietwat verrast door de drukte rondom de terminal. "Het is absoluut erger dan verwacht", zegt de Vlaardingse wethouder Bart Bikkers (Vervoer). "We hadden voorzien dat er na 1 januari inderdaad langere wachtrijen zouden staan. Daar hebben we ook maatregelen voor getroffen", zegt Bikkers. "Maar naar aanleiding van afgelopen week zijn we snel in gesprek gegaan met DFDS, over hoe we verlichting kunnen brengen. We hebben nu in ieder geval verkeersregelaars ingezet."

De doorstroming is daardoor al iets verbeterd, maar het blijft druk, erkent de wethouder. "Als het nodig is, schalen we nog verder op. We kunnen nog wat dingen uit de kast trekken." Zo rijden transporteurs vanaf 1 januari een andere route, waarlangs meer opstelplekken zijn voor de vrachtwagens.

Dit kan eventueel vervroegd worden, maar heeft op die manier óók weer consequenties voor andere bewoners, die voor de deur dan mogelijk opstoppingen krijgen. "We moeten dus goed kijken of we daarmee geen nieuw probleem creëren."

Ook het hufterige verkeersgedrag is een punt van aandacht. "Als we zien dat er veel gevaarlijke manoeuvres worden uitgehaald, zullen we in gesprek gaan met de politie over het handhaven daarvan."