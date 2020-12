Markante Dordtse bomen vertellen hun verhaal: 'Je lijkt er zelf klein door'

Het is een wandeling van een paar kilometer die zelfs dé Dordtse bomenkenner naar nieuwe plekken leidt. Vakspecialist groen Oege Oevering van de gemeente kent vrijwel iedere boom in Dordrecht, maar zegt toch nog verrast te zijn. "Je komt op plekken waar je eigenlijk nooit komt."

Oevering doelt dan bijvoorbeeld op de markante treurbeuk op de niet al te vrolijke Van Godewijckstraat. De boom is pure kunst, de fantasieloze panden aan weerszijden minder. "Deze boom is veel ouder dan alle gebouwen eromheen, die worden al weer afgebroken. En deze boom blijft staan. Al eeuwen. Dat is toch bijzonder?"

Juweeltjes

Het was aan het team van podcastmaker Cox Janssens om op zoek te gaan naar knoestige juweeltjes met een geschiedenis. En die vonden ze. Neem de vijvercypres naast het Koetshuis in het Weizigtpark.

"Deze cypres kwam een kleine twee eeuwen geleden als zaadje of stek uit Amerika en is nu de hoogste in z'n soort van Europa", zegt Janssens. "Zo'n boom was destijds echt een statussymbool voor de rijke heren die elkaar wilden aftroeven met een bijzondere boom van ver weg."

Om het verhaal nog een beetje extra testosteron te geven bungelt er een opvallend 'geval' aan de zijkant aan de zijkant van de stam. In de audiotour geeft de tuinman openheid van zaken. "Het lijkt wel alsof er een geslachtsorgaan aan de boom hangt. We zeggen altijd: dat is duidelijk een mannetje."



De vijvercypres bij het Duurzaamheidscentrum. Foto: Bast

Jubileum

De audiotour is gratis te beluisteren en gemaakt vanwege de achthonderdste verjaardag van Dordrecht en het vijftig-jarige jubileum van de Bomenstichting. Janssens denkt te weten waarom ze zoveel verhalen vond: "Mensen kunnen zich echt hechten aan een boom in hun omgeving en ervan gaan houden."

Oevering gaat nog een stap verder: "zelfs als een soort gezinslid." Hij weet uit ervaring dat de kap van een boom heel veel emotie en weerstand kan oproepen. "Maar soms kan het gewoon niet anders, omdat er anders gewonden kunnen vallen als een zieke boom omvalt."

Oevering is vol ontzag voor veel van 'zijn' bomen op het Eiland van Dordrecht en kan er ook echt van genieten. Zo blijkt wel bij de sterke tulpenboom aan de rand het Weizigtpark die al diverse keren had kunnen omwaaien, maar nog steeds staat. "Je lijkt er zelf klein door. Er staat een boom die veel ouder is dan ik en die er nog zal staan als ik al lang vergeten ben."