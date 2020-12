Sparta-aanvoerder Auassar geen fan van de VAR: 'Persoonlijk vind ik het minder leuk worden'

Iedereen heeft een mening over de VAR en zo ook de spelers in de Eredivisie. Uit een enquête van VI onder alle aanvoerders van de Eredivisie bleek dat drie spelers op dit moment zelfs liever zonder de VAR zouden spelen: Anco Jansen (FC Emmen), Arjen Robben (FC Groningen) en Spartaan Adil Auassar. "Ik vind het minder leuk worden met de VAR."

De aanvoerder van Sparta was eerder dit seizoen nog betrokken bij een incident met Heracles Almelo-speler Rai Vloet. Daarbij kreeg hij na inmenging van de VAR een rode kaart voor een trappende beweging; Vloet kreeg niks.

"Maar het heeft echt niet daarmee te maken. Ik zie zoveel dingen gebeuren in het voetbal waarvan ik denk: 'is dit echt rood?' Zoals die rechtsback van Vitesse (Idrissa Touré, red.) die vorige week rood kreeg. Hij was net te laat en ging op iemands hak staan waarna hij later pas rood kreeg. Waar hebben we het dan nog over?"

Over de grens

Auassar laat eerlijk blijken dat het voetballen voor hem er niet leuker op heeft gemaakt. Daarbij doelt hij vooral op het lange wachten, de soms onlogische beslissingen en eeuwige herhalingen die zaken soms erger doen laten lijken. "Ik vind zelf dat je als voetballer de grens moet kunnen opzoeken en soms er misschien net overheen moet kunnen. Tikken uitdelen maar ook incasseren. Nu wordt er naar mijn idee heel veel rood gegeven voor zaken waarvoor vroeger nooit een rode kaart was gegeven."

"Het is ieder geval niet echt iets voor mij", voegt Auassar toe. "En dat is ook gewoon iets persoonlijks. Misschien ook wel omdat ik iemand ben die graag het randje op zoekt soms. Maar ik hoef dit er eigenlijk allemaal niet bij te hebben als je het mij vraagt", aldus Auassar, die daarna nog buiten de camera met een glimlach toevoegt: "En al was ik de enige aanvoerder geweest die tegen de VAR was, dan had het mij ook helemaal niks uitgemaakt."