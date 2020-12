POLL: Geef jouw mening over de uitschakeling van Feyenoord in de Europa League

Feyenoord heeft donderdagavond met 1-0 verloren van het Oostenrijkse Wolfsberger AC. Daarmee is de club uitgeschakeld in de Europa League. Wat is jouw gevoel na deze uitschakeling?

Laat jouw mening horen en stem op onze poll.

De ploeg uit Rotterdam-Zuid speelde een slordige wedstrijd. De Rotterdammers creëerden nauwelijks kansen en een aantal Feyenoorders speelden onder hun niveau.

De spelers zijn enorm teleurgesteld na de uitschakeling in Europa. "Iedereen probeert het en stopt alles erin, maar het loopt niet echt soepel. Je krijgt ook een heel vervelende goal tegen. Want bij 0-0 weet je dat één moment genoeg is. Daarna werd het vrij kansloos, omdat we eigenlijk geen kans creëren", zegt Feyenoordspeler Steven Berghuis tegenover Rijnmond.

Feyenoord heeft snel een wedstrijd om zich te revancheren. Het speelt zondag alweer bij VVV-Venlo. "Dat is een voordeel. Alleen ben je nu weer uit Europa, dat is de realiteit. Het was een groep waar we gewoon in door hadden moeten gaan, ik vond het geen sterke groep. maar we waren zelf uiteindelijk ook niet goed genoeg."