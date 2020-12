Coronatesten in Dordrecht vanaf vandaag niet via drive-through, maar lekker warm binnen

Een coronatest in de nieuwe locatie aan de Calandstraat in Dordrecht

Na een razendsnelle verhuizing kunnen vrijdagochtend de eerste mensen getest worden in de nieuwe coronateststraat van de GGD Zuid-Holland Zuid in Dordrecht. De drive-through aan het Oranjepark is donderdagavond ontmanteld. Mensen kunnen nu terecht aan de Calandstraat voor een test.

Met je auto door de teststraat kan op die locatie niet meer. Althans, niet als je voor een 'gewone' test komt. Voor zorgmedewerkers en onderwijspersoneel is er nog een drive-through waar zij zich met prioriteit kunnen laten testen.

"We hebben goed gekeken naar hoe onze collega's uit andere regio's de teststraten aangepakt hebben", vertelt Jim Engelhardt van de GGD Zuid-Holland Zuid. "We zijn uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat dit gezien de locatie de beste oplossing is."



De GGD Zuid-Holland Zuid verwacht vrijdag zo'n duizend mensen aan de Calandstraat. Zij parkeren hun auto op een nabijgelegen parkeerplaats en lopen dan naar binnen voor een test. Met hekken zijn looproutes aangegeven. "We hebben maatregelen getroffen voor een veilige werkomgeving. We lopen geen risico's", legt hij uit.

Bovendien kan op deze locatie fors opgeschaald worden. Het Oranjepark had een maximum testcapaciteit van 1200 testen op een dag; dat kunnen we hier opschalen - als het nodig is - naar 2500 testen per dag."

"Dit is in ieder geval de meest gezellige teststraat', constateert verslaggever Sjoerd de Vos. "Ik zie namelijk versierde kerstbomen, lichtjes en andere versieringen. Ook aan de hekken die de looproutes aangeven hangen versiersels."



De verhuizing donderdagavond is vlekkeloos verlopen, vertelt Engelhardt. En bovendien: een stuk warmer voor de medewerkers. "Onze zoektocht naar een nieuwe locatie was primair begonnen omdat we uit het Oranjepark moesten, maar vervolgens hebben we ook gekeken hoe we het klimaattechnisch aangenamer konden maken."