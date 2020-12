Vleermuizen houden Oude-Tonge bezig: Hoe krijg je ze zover dat ze gaan verhuizen?

Verslaggever Sanne Waldekker was bij het plaatsen van de eerste vleermuiskasten

De gemeente Oostflakkee bestaat al bijna acht jaar niet meer, maar het oude gemeentehuis in Oude-Tonge staat er nog altijd leeg en verwaarloosd bij. Nu er eindelijk plannen zijn voor sloop en nieuwbouw gooien vleermuizen roet in het eten. Die zitten wel prima in het gebouw. Woningcorporatie Oost West Wonen hoopt de dieren nu een goed alternatief te bieden, in de vorm van vleermuiskasten.

Vleermuizen zijn beschermd door de Wet natuurbescherming. Zo lang de diertjes dus in het voormalige gemeentehuis zitten, komt er geen sloopvergunning.

Om het pand staan hekken, sommige ramen zijn dichtgetimmerd en er is zowel binnen als buiten graffiti te zien. De buurt is wel klaar met dit uitzicht. En dus was het niet lang zoeken naar buurtbewoners die zo’n vleermuiskast aan de muur wilden hebben.

“De vleermuizen zijn welkom hoor! We vinden het wel interessant en werken graag mee”, vertelt buurtbewoonster Jolanda. “Het is gewoon belangrijk dat er iets nieuws komt, want het wordt er niet mooier op.”



Projectleider vleermuiskasten Kevin van den Bemt laat zien hoe de vleermuiskasten in elkaar zitten. Onderin is goed te zien dat de kast van binnen uit meerdere ruimtes bestaat. “Hij is bekleed met spuitkurk, dat scheelt slijtage aan de nagels van de vleermuizen en zo komen ze goed warm de winter door. Echt een fijn plekje voor vleermuizen.”

Er worden twaalf kasten opgehangen aan gevels binnen een straal van tweehonderd meter van het voormalige gemeentehuis aan de Eisenhowerlaan. Andre Smits van Oost West Wonen gaat er vanuit dat ze op deze manier in oktober 2021 alsnog klaar zijn voor de sloop. “Ik heb de vleermuiskasten gezien. Als ik een vleermuis was en ik moest kiezen tussen zo’n oud gemeentehuis en zo’n mooie kast, dan zou ik het wel weten!”