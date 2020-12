Game leert kinderen meer over cybercrime: 'Zij maken zo hun ouders en grootouders ook slimmer'

Waar een crimineel vroeger met een koevoet, misschien een ladder en ander gereedschap op pad moest om ergens in te breken, kan dat tegenwoordig ook vanuit de luie stoel. En dan niet bij één adres, maar zelfs tienduizenden tegelijk. Cybercrime is een vorm van criminaliteit die nog altijd toeneemt. Een nieuwe game moet kinderen hier meer over leren, zodat zij op hun beurt hun (groot)ouders kunnen waarschuwen.

Kinderen uit Krimpen aan den IJssel, Hellevoetsluis en acht andere gemeenten uit de regio gaan vanaf vrijdag aan de slag met Hackshield. Ze spelen levels, ontwikkelen karakters en leren spelenderwijs heel veel over alles dat met cybercrime en vooral cyberveiligheid te maken heeft.

"Ze gaan op pad met fictieve karakters en moeten bijvoorbeeld 'dark hackers' verslaan", vertelt Tim Murck, oprichter van Hackshield vrijdagochtend op Radio Rijnmond. "We werken samen met de politie en de gemeente, want ook zij hebben er baat bij dat slimme kinderen opstaan die niet alleen zichzelf, maar ook hun omgeving slimmer maken op het gebied van cyberveiligheid. Kinderen worden zo echt aan het werk gezet."

Het plan ontstond een aantal jaar geleden, toen gamedesigners en videomakers met elkaar om tafel zaten. Ze verbaasden zich dat digitale geletterdheid nog geen onderdeel is van het curriculum van het onderwijs. "Een van de mensen vroeg toen wie zijn kinderen 'digitaal opvoedt', en: wie slaapt er met de voordeur open? Want online doen we dat allemaal een beetje. We dachten dat het onderwijs misschien er nog niet klaar voor was, dus dat wij dan maar moeten beginnen met het klaarstomen van hen voor hun digitale toekomst."

Hackershield begon eerder dit jaar in zeven gemeenten, maar inmiddels loopt het aantal deelnemende plaatsen richting de zeventig. Zo'n 45-duizend kinderen hebben inmiddels een account. "De meesten vinden het heel leuk. Tuurlijk, we zijn geen Fortnite, maar wél een stuk leuker dan de gemiddelde lesboeken."

Sterker nog: sommige kinderen zijn de gameontwikkelaars een stapje voor en hebben het spel al uitgespeeld. "Geloof me, dat zijn er meer dan je denkt. Zij worden bètatester dan en krijgen een extra knop in de game, waarmee ze als eerste nieuwe releases krijgen en ook enquêtes over verbeteringen."

Hackshield is te spelen via de appstores en via de website. Murck spoort ouders aan om hun kinderen dit zeker te laten doen. "Die kinderen worden aan het werk gezet om hun ouders en grootouders óók slimmer te maken."