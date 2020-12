Geestelijk vader 'Kinderkoor Prettig Weekend' Kees Verhaar brengt allereerste solo-album uit

Een bijzondere dag voor componist, dirigent en de oprichter van 'Kinderkoor Prettig Weekend', Kees Verhaar. Vrijdag komt zijn allereerste solo-album 'Een mooie dag' uit op elpee. Alledaagse dingen worden in twintig liedjes bezongen, en zijn gearrangeerd op een manier die toegankelijk, maar zeker niet kinderachtig is.

"Het is een elpee met liedjes voor kleine kinderen", zegt Verhaar. "De vier seizoenen, het kerstfeest, schoenen, de speeltuin en diverse huisdieren komen voorbij."

Verhaar richtte in 1997 'Kinderkoor Prettig Weekend' op en maakte sindsdien een groot aantal CD's waarop kinderen regelmatig muzikaal ondersteund werden door bekende Nederlanders als Lee Towers, Joke Bruijs, André van Duin, Loes Luca en Jack Wouterse. Verhaar kreeg zelfs een Erasmusspeld voor zijn bijzondere verdiensten.

In 2017 moest hij afscheid nemen van het koor. "Het was een emotioneel afscheid", vertelt Verhaar. "Mijn gezondheid liet het niet meer toe, maar 20 jaar was een mooie periode. Ik ben wel blijven werken. Dus heel stil is het niet geweest."

Uit die periode hield hij veel liedjes over voor kleuters. "Het koor bestond uit kinderen in de leeftijd van negen tot elf jaar, dus die liedjes waren daar niet geschikt voor. Dus heb ik besloten om die zelf te zingen en op te nemen." Het nieuws dat hij opa zou worden, was een extra motivatie om de liedjes uit te brengen.

'Kinderen zijn puur en echt'

Kees Verhaar geeft nog steeds muziekles op basisscholen. "Werken met kinderen is zo mooi. Ze zijn puur en echt. Ook als ze zingen." Volgens Verhaar vinden zij de opgenomen liedjes prachtig. "Als ze vragen of je een liedje nog eens wil zingen, dan weet je dat het goed zit. Maar na veertig jaar voor de klas te hebben gestaan en zoveel liedjes te hebben geschreven, weet je ook wat kinderen leuk vinden."

De liedjes zijn vanaf vrijdag op elpee te verkrijgen en na 18 december zijn die ook nog te beluisteren via de Spotify. Van de liedjes worden ook nog videoclips gemaakt.