Oud-Feyenoorder Bruno Martins Indi wil weer een optie voor Oranje worden

Hij speelde zijn tot nu toe laatste wedstrijd in het shirt van het Nederlands elftal op 4 juni 2017, tegen Ivoorkust. Maar als het aan Bruno Martins Indi ligt, was dat niet zijn laatste interland ooit. "Ik ben nooit gestopt met dromen over Oranje. Alles ligt nog open", vertelt de oud-Feyenoorder, die tot nu toe 34 interlands speelde.

De inmiddels 28-jarige Martins Indi, die eerder dit jaar bij AZ terugkeerde in de eredivisie, speelde zich in 2012 tijdens zijn tweede seizoen als basisspeler van Feyenoord voor het eerst in Oranje. Onder leiding van bondscoach Louis van Gaal had hij daar misschien wel zijn beste tijd. "Het WK 2014 is het hoogtepunt geweest", vertelt Martins Indi. "Vooral het traject ernaar toe. Dat we de derde plek behaalden, dat was uniek. Vooral omdat iedereen zo sceptisch was."

Na negen jaar Feyenoord vertrok de centrale verdediger in 2014 naar het buitenland. Via FC Porto in Portugal en de Engelse club Stoke City belandde hij in oktober van dit jaar weer in Nederland bij AZ.

"Ik wil AZ zo goed mogelijk vertegenwoordigen, zodat we week voor week punten halen", vertelt Martins Indi over zijn komst naar Alkmaar. "En als er een mogelijkheid is dat ik een optie ben bij het Nederlands Elftal, dan mag dat van mij uitkomen."

Spartaan'20

Voor al zijn internationale avonturen met Feyenoord, Oranje, FC Porto en Stoke City begon Martins Indi ooit met voetballen bij Spartaan'20 in Rotterdam-Zuid. De oud-Feyenoorder keerde vorige week even terug aan de Oldegaarde om het jubileumboek ter ere van het 100-jarig bestaan van de amateurclub in ontvangst te nemen.

"Het is een heel warme club. Spartaan'20 was voor mij een club waarbij ik me als jonge jongen thuis voelde", blikt Martins Indi terug. "Mijn teamgenoten voelden dat destijds ook." De verdediger was vaak op de club te vinden. "De manier waarop de club omging met jongere jongens met een iets moeilijke background, dat staat me bij."

Denzel Dumfries, Anwar El Ghazi en Joshua Zirkzee: allemaal profvoetballers die zijn doorgebroken via Spartaan'20. Martins Indi hoort als jeugdspeler ook bij dit gezelschap en bewaart vooral goede herinneringen aan zijn tijd bij de amateurclub. "Ik denk dat zij zich goed kunnen identificeren met Spartaan'20", vermoedt Martins Indi. Verder zijn de connecties met profclubs goed, zegt de oud-Feyenoorder.

En dat blijkt: wanneer Martins Indi als afsluiter van zijn bezoek zijn AZ-shirt in de kantine van Spartaan'20 hangt, is het zoeken naar een plekje tussen zijn collega-profs. Allemaal liepen ze ooit rond op het complex van de amateurclub in Rotterdam-Zuid.

Kijk hierboven naar het volledige interview van verslaggever Sinclair Bischop met Bruno Martins Indi, waarin het uiteraard ook over zijn oude club Feyenoord ging.