Bijna 80 miljoen euro aan cocaïne tussen bananen en potjes paprika, douane pakt drie uithalers

De douane heeft donderdag en vrijdag twee ladingen cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. Bij elkaar opgeteld woog de vondst 1064 kilo, dat is omgerekend een straatwaarde van ruim 79 miljoen euro.

In een container met potjes paprika uit Peru vonden douaniers donderdag 106 kilo cocaïne. De container moest naar Duitsland. Vrijdag was het weer raak, toen vond de douane 958 kilo cocaïne in een container bananen uit Costa Rica met als bestemming Bazel. De bedrijven waar de containers naartoe zouden gaan, hebben volgens de douane waarschijnlijk niets met de smokkel te maken.

Donderdag probeerden drie mannen de cocaïne uit de container met ingemaakte paprika te halen op het terrein van ECT Delta. De mannen zijn door de douane en de zeehavenpolitie gepakt. De verdachten zijn 22, 24 en 32 en komen uit Rotterdam, Bergambacht en Gouda.