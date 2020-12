RIVM: 867 nieuwe besmettingen in de regio, ook het weekgemiddelde stijgt

Het RIVM meldt vrijdag 867 nieuwe coronabesmettingen in de afgelopen 24 uur in de regio Rijnmond. Dat zijn er 88 meer dan donderdag, toen waren er 779 nieuwe besmettingen. Woensdag waren er nog 639 positieve gevallen en dinsdag 583. Ook het gemiddelde aantal besmettingen per week neemt toe. Deze week kwamen er dagelijks gemiddeld 717 nieuwe besmettingen bij. Vorige week waren dat er gemiddeld nog geen 500 per dag.