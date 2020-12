Ode aan de rat en Sander Donkers vertelt over Tante Jo in Chris Natuurlijk

De rat is misschien wel het meest verguisde dier van de wereld. Maar of dat beeld klopt? Chris Natuurlijk spreekt met fotograaf Arjan Schuitman over zijn foto’s in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam en in het boek The Rat Gazette. De foto's laten zien dat ratten niet alleen worden bestreden als plaagdier, maar ook worden aanbeden en benut als huisdier, speurdier, showdier, lekkernij, proefdier en museumobject.

Tante Jo

Met de bundel Tante Jo brengt Volkskrantcolumnist Sander Donkers een ode aan zijn Rotterdamse tante. Het boek is een vervolg op de razend populaire serie columns die hij in het afgelopen coronajaar over zijn Rotterdamse tante heeft geschreven op de voorpagina van de Volkskrant. Sander Donkers is te gast in Chris Natuurlijk.

Kerstgroen

Kerst is dit jaar overal anders dan anders, dus ook in Trompenburg Tuinen & Arboretum. De kerstmarkt in de tuin in Rotterdam-Kralingen gaat niet door, maar de verkoop van vers geknipt kerstgroen waarmee de kerstmarkt ooit is begonnen, is in volle gang. Tijdens een wandeling langs de dennen en sparren in de tuin, vertelt directeur Gert Fortgens aan Chris Natuurlijk hoe Trompenburg december viert.

Alle 328

Zaterdag verschijnt het vuistdikke boek Avifauna van de Biesbosch over meer dan honderd jaar vogelgeschiedenis van de Biesbosch en alle 328 vogelsoorten die in het gebied voorkomen of in de afgelopen honderd jaar zijn waargenomen in de Biesbosch.

