Podcast Feyenoord: 'Niet zo zeker van dat Advocaat het einde van het seizoen haalt bij Feyenoord'

Feyenoord ging donderdag roemloos ten onder in de Europa League tegen Wolfsberger AC (1-0). Opnieuw strandde de Rotterdamse club voor de winterstop in Europa. En het spel van Feyenoord deed weer pijn aan de ogen. Dat constateerden ook Dennis van Eersel, Ruud van Os en Frank Stout in een nieuwe aflevering van Podcast Feyenoord.

"Feyenoord had totaal geen plan tegen Wolfsberger AC", zegt Van Os. Van Eersel: "Nee, dat is zo, maar dat is niet iets van de laatste weken. Dit zeggen we al heel lang over Feyenoord."

"Er hangt een soort van grauwsluier over dit elftal. De ploeg zit vast. Je zag een wedstrijd in de lijn van de laatste weken. Het was vleesch noch visch", vervolgt Van Os. "Het leek wel alsof Wolfsberger meer wilde dan Feyenoord. Eigenlijk vanaf het begin al", vult Van Eersel aan.

Dick Advocaat is de eindverantwoordelijke bij Feyenoord. In principe tot het eind van het seizoen. Daarna stopt hij. Maar Van Eersel begint zich langzaam af te vragen of Advocaat wel via de voordeur vertrekt, dus aan het eind van het seizoen.

Dun koordje

"Ik ben er niet zo zeker van dat hij in januari nog op de bank zit", zegt Van Eersel. "Hij zei gisteren dat hij er nog vertrouwen in had, dat hij op zou stappen als dat niet zo is, maar het kan hard gaan als Feyenoord ook niet wint in Venlo (VVV Venlo) en Arnhem (Vitesse). In de trainingen, waar wij nog sporadisch bij mogen zijn, zie ik het plezier nog wel bij Advocaat. Ik heb niet het gevoel dat hij nu stopt, maar het koordje is dun."

Van Os is kritisch op de trainer van Feyenoord. Hij vindt dat hij spelers niet beter maakt. "Zijn hele leven roept Advocaat al om nieuwe spelers. Maar ga ze nou eens iets leren. Hij maakt zijn elftallen niet beter, hij koopt ze beter."

Maximale resultaat

Van Eersel: "Advocaat doet wat hij bij al zijn clubs doet, de boel dichtmetselen. Zo haalt hij het maximale eruit, maar er komt niets bovenop."

Van Os reageert daar fel op: "Maar Advocaat haalt het maximale er helemaal niet uit. Dat blijven we maar roepen, maar dat is helemaal niet zo. Haalde Berghuis het maximale eruit gisteren? En Kökcü?

Ja, Feyenoord is een jaar ongeslagen, maar we hebben in dat jaar een half jaar niet gevoetbald. Feyenoord speelde alleen tegen PSV, verder tegen niet één topclub. Dit seizoen heeft Feyenoord vier keer gelijk gespeeld thuis tegen kleine clubs. Feyenoord is echt op elke positie beter dan Heracles en Sparta, maar wint er niet van."

In het Oostenrijkse Klagenfurt deed Van Eersel samen met Sinclair Bischop verslag van het duel met Wolfsberger AC. En hij zag wat hij te vaak ziet bij Feyenoord. "Het baltempo ligt zo laag. Dan speel je zo herkenbaar en voorspelbaar voor de tegenstander. Je ziet het mijlenver aankomen. Zo speel je tegenstanders niet stuk. Maar dit zeggen we al heel lang."

Luister hierboven naar de volledige aflevering van de Podcast Feyenoord.

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!