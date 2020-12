John Metgod in FC Rijnmond: 'Schouders van spelers Feyenoord gingen na de 1-0 al hangen'

John Metgod keek donderdag met verbazing naar Feyenoord, dat in Oostenrijk een kansloze nederlaag leed tegen Wolfsberger AC in de Europa League. "Na de 1-0 zag je de schouders van de spelers al gaan hangen. Zo van: ja, en hoe nu verder?"

Feyenoord moest winnen om te overwinteren in Europa. Maar dat zat er geen moment in. De ploeg van trainer Dick Advocaat kreeg één echte kans, via Jens Toornstra. Een pijnlijke misser, zo bleek niet veel later.

"In dit soort wedstrijden moet de eerste kans een goal zijn. Het was alsof de spelers voelden dat dat dé kans was. Je moet als ploeg het vermogen hebben om de eerste of tweede kans te maken", aldus Metgod in de voetbaltalkshow FC Rijnmond.

"Ik heb naar iets gekeken dat op voetbal moest lijken, maar eigenlijk leek het nergens op. Feyenoord is fysiek afgetroefd en op werklust afgetroefd", vervolgt de oud-speler en assistent-trainer van Feyenoord.

Geen energie

Harry van der Laan begrijpt niets van de speelwijze van Feyenoord onder Dick Advocaat. "Veel te defensief. Altijd maar terugzakken en hopen op omschakelingsmomenten. Er is geen energie. Daardoor beginnen ze vaak slecht aan wedstrijden. Je hebt al geen publiek, het moet echt uit de spelers zelf komen. Dat moet je dus uit je speelstijl halen", meent de oud-spits van Feyenoord.

"Het hoeft niet negentig minuten lang, maar wel in grote fases van de wedstrijden. Gisteren speelde Feyenoord tegen Wolfsberger toch met tachtig procent van de basis?"

Maakt Advocaat het seizoen bij Feyenoord wel af? Zo langzaam maar zeker neemt de twijfel toe. Maar niet bij Metgod. "Ik kan me niet voorstellen dat Advocaat straks toedeledokie zegt. En dan zo zijn carrière afsluiten? Ik geloof ook niet dat de spelers geen vertrouwen meer in hem hebben. Dat maak je mij niet wijs."