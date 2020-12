Stichting Jongeren & Senioren: de huiskamer van Schiedam-Zuid

In het pand aan de Groenelaan in Schgiedam runde Mieke eerder een winkel

Mieke Wigmans is een van de grote krachten achter J & S Projecten in Schiedam

"Er is zoveel gebeurd dit jaar, ongelooflijk", blikt Mieke Wigmans terug. "Het begon met corona in maart en toen bleven veel senioren in de wijk achter de voordeur. Ze konden nergens heen, wilden nergens heen en velen waren ook best bang, kortom: wat gaan we nu doen met de Stichting J & S Projecten?" Initiator Mieke Wigmans bleef positief en maakte nieuwe plannen op om wel met de bewoners in contact te kunnen blijven. Een groot succes in treurige coronatijden.

Het pandje aan de Groenelaan in Schiedam-zuid, in de volksmond 'De Gorzen' genoemd, is volgens Mieke de 'huiskamer van zuid'. "Iedereen is hier welkom en kan binnen vallen, jong en oud, met mondkapje uiteraard." Het voormalig winkelpand is het epicentrum van waaruit zo'n 34 vrijwilligers zich inzetten om warmte en verbondenheid in de buurt te brengen.

Tekst gaat door onder de foto.



"We zijn toen corona uitbrak begonnen met de 'Behoeftelijn', een telefoonnummer waarop mensen hulp konden vragen. Ook wij konden de mensen zo gemakkelijk bellen. Dat gebeurde best veel, maar de drempel voor de ouderen om zelf te bellen was misschien wat hoog, want het aantal verzoeken nam na een tijdje af. We lieten ook jongeren met senioren bellen om de dag wat te breken. Dat was mooi."

Behoefteknop

"Nu zijn we vier weken terug begonnen met de 'Behoefteknop", vertelt Mieke Wigmans (62). "Of 'Behoeftelijnknop', dat mag ook. Een kastje dat bij senioren thuis staat. Met een druk op de knop is er contact en komen we in actie." Het gaat om een proef tot eind december, maar Wigmans vindt het nu al een succes en hoopt dat andere wijken het idee overnemen.

"In een paar weken tijd zijn we zo al achter 36 voordeuren geweest, ongekend. We willen er wel meer in de wijk, vijftig of zo. We werken samen met het databedrijf Scamander dat over ons had gelezen en zelf het initiatief nam voor de kastjes bij ons. Geweldig toch?", zegt Mieke Wigmans.

"Senioren kunnen op de knop drukken, wij zien wie het is en nemen direct contact op. Dat is laagdrempelig en het werkt dus." Een soortgelijk alarmeringssysteem wordt ook in de thuiszorg wel gebruikt.

Tekst gaat door onder de foto.



Mieke Wigmans kent de volkse buurt De Gorzen door en door. Ze runde er eerder een buurtkroeg en een damesmodewinkel. Samen met Martin Stolk, die een optiek runt aan de overkant, startte ze vijf jaar terug de Stichting J & S Projecten in Schiedam-zuid.

"We krijgen subsidie van de gemeente Schiedam, maar we zijn rijk aan vrijwilligers. Mensen komen gewoon binnenlopen en vragen hoe ze mee kunnen helpen. Komt er een behoeftevraag binnen, dan zoek ik een vrijwilliger die ermee aan de slag kan. Zo regelen we dat hier."

"Ik geloof in de kracht van de mensheid. Ik geloof ook in 'samen staan we sterk'. Dan zeggen ze wel eens: 'Mieke, wordt eens effe wakker'. Nee, ik geloof daar in en ik ben positief genoeg om dat op te pakken met de mensen die dat willen. Wij kijken met een positieve blik de wijk in, altijd. Samen lukt het wel. We moeten het met elkaar doen."

Zoet geluk

Dan verschijnt Sandra Bolsman ten tonele. "We gaan zo samen de wijk in om wat lekkers langs te brengen bij senioren, een stukje geluk aan de voordeur. Onze vrijwillige kok Quirine heeft weer wat lekkers gemaakt. Geen flauw idee wat het is. maar het zier er lekker uit. 'Zoet geluk' noemen we het hier", lachen Sandra en Mieke. Tijdens de wandeling door de wijk wordt aangebeld bij de voor vandaag geselecteerde senioren. Stuk voor stuk blij en vrolijk wanneer Sandra en Mieke aanbellen.



Tekst gaat door onder de foto.



Leuke verpleegster

"Werelds zijn die meiden", zegt Aad nadat hij moeizaam de deur opent. "Last van mijn rug", zegt de krasse senior. "Moeten we een zalfje halen voor je, Aad?" "Ja, doe maar en neem meteen wat paracetamol mee". "Doen we, Aad. Moeten we ook een leuke verpleegster zoeken hier die je rug insmeert?' Aad lacht. "Ja, graag want ik kan er zelf niet bij."

De zalf en pijnstillers worden geregeld door Mieke en Sandra die de oude Aad streng toespreken: waarom bel je nou niet even, Aad?", vraagt Mieke. "Jij hebt geen tijd", zegt Aad plagerig. "Nou zeg, Sandra sla jij 'm of ik?" "Als jij slaat dan schop ik", zegt Sandra lachend. Het tekent de gemoedelijkheid en warmte waarmee de Stichting J & S in Schiedam-zuid opereert.

De Gorzen in Schiedam, misschien wel de leukste volksbuurt in de stad. Mieke en Sandra? Op handen gedragen door jong en oud. Of ze al een Koninklijk lintje heeft? "Nee, dat nog niet maar wie weet", lacht Mieke Wigmans.

Bekijk hier een korte documentaire over Stichting Jongeren & Senioren.