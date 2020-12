Dordtenaar opgepakt voor dreigen met terreuraanslag

De man zou op internet hebben gedreigd met vuurwapengeweld. Hij wordt omschreven als iemand die zich keert tegen de coronamaatregelen in zijn algemeenheid en de Nederlandse overheid en de politie in het bijzonder.

Donderdagavond is de politie gestart met het onderzoek. Een paar uur later werd de verdachte opgepakt. De man had ook vuurwapen bij zich, toen hij werd aangehouden.

De man zit voorlopig vast.