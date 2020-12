Deel N3 heel het weekend dicht, vanaf maandag nieuwe verkeerssituatie

De randweg Dordrecht (N3) sluit dit weekend in beide richtingen tussen afslag De Staart/Dordrecht Centrum en de A16. De afsluiting gaat vrijdag om 22:00 uur in, maandag om 05:00 uur is de weg weer open.

Alle op- en toeritten op dat deel van de N3 worden ook afgesloten. Fiets- en voetpaden langs de N3 blijven open. Automobilisten moeten omrijden en rekening houden met een langere reistijd. "Vrijdag vanaf 21:00 uur gaan de op- en afritten al dicht", waarschuwt Michel Blatter van Rijkswaterstaat.

Dit weekend worden de rijbanen en rijstroken op de N3 aangepast, zodat er tot 19 maart volgend jaar aan de weg kan worden gewerkt richting het zuiden. Vanaf maandag blijven er drie versmalde rijstroken open en mag je op dat stuk maximaal 70 kilometer per uur rijden.

Nieuwe lijnen en pijlen

Om de tijdelijke situatie duidelijk te maken, komt er een laagje nieuw asfalt op de N3, met daarop nieuwe pijlen, lijnen en borden.

Het wordt slecht weer, maar dat heeft volgens Blatter vooralsnog geen invloed op de werkzaamheden. Het aanbrengen van tijdelijke belijning is weersgevoelig, maar dat wordt vooral op zondag gedaan.

Na de afsluiting en de veranderingen van dit weekend kan Rijkswaterstaat weer verder met het volgende deel van het grote onderhoud aan de N3. Er komt een nieuwe fundering met stil asfalt en nieuwe straatverlichting. Waar nodig worden ook viaducten, bruggen en geluidschermen aangepakt. Daarmee is Rijkswaterstaat naar verwachting wel tot de zomer van 2021 mee bezig.

In de tussentijd zal de N3 nog wel een paar keer een weekend dicht moeten, om de situatie op de weg opnieuw aan te passen in voorbereiding op werkzaamheden.

Ziekenhuis

Doorgaand verkeer wordt komend weekend omgeleid via de A15 en de A16. Lokaal verkeer tussen Dordrecht en Papendrecht kan ook via de op- en afrit bij de Merwedestraat rijden. Het zal daar wel extra druk zijn, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden via de A15 en de A16 kan sneller zijn.

Het ziekenhuis is tijdens het weekend niet via de N3 bereikbaar, behalve voor hulpdiensten. Lokaal verkeer naar het ziekenhuis kan via de de Laan der Verenigde Naties, Kapteynweg of Overkampweg rijden, de route is aangegeven met borden.

Ook het openbaar vervoer rijdt gedurende de afsluiting een andere route.