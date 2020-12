Geen vogelgriep in tweede stal pluimveebedrijf op Goeree-Overflakkee

Vijfenveertigduizend kippen van een pluimveebedrijf in Den Bommel op Goeree-Overflakkee hoeven niet te worden geruimd. In een andere stal van hetzelfde bedrijf in Oude-Tonge werd donderdag vogelgriep vastgesteld. Daardoor moesten veertigduizend kippen worden geruimd. Uit voorzorg werd de stal in Den Bommel ook gecontroleerd.

Het horrorscenario voor de eigenaren, 'in één klap geen kippen meer hebben', komt daarmee niet uit. "We zijn zo opgelucht. Zo blij. Er valt een spanning van je af", zegt Hanneke de Baar, een van de eigenaren van Eibaar. "Dit weekend gaan we bijslapen en uitrusten. We zijn zo enorm moe van de impact die het op ons gehad heeft. En verder gaan we lekker tussen de kippen lopen."

De Baar werd de afgelopen dagen overspoeld met berichtjes van mensen uit de omgeving. "We hebben ontzettend veel reacties gehad. Allemaal lieve meelevende berichten."

Donderdag hadden Hanneke en haar man Sjef het bijzonder moeilijk. De dreigende situatie dat ook de tweede stal geruimd moest worden, zorgde voor slapeloze nachten.

Ruiming

"Maar de ruiming zelf is eigenlijk best netjes gegaan", gaat De Baar verder. "De taxateur was om acht uur op het terrein en ze zijn tot 's avonds elf uur bezig geweest, met ontsmetten erbij. Het overleg met de NVWA is goed. Het is natuurlijk niet fijn dat het nodig is, maar het werd wel op een nette manier aangepakt."

"De eieren die op ons terrein gelegd worden, die mogen wel buiten het gebied gebracht worden. Daar gelden restricties voor. Wij hebben nog wel een enorme uitdaging hoe we al die eieren bij onze klanten gaan krijgen. Maar daar gaan we morgen aan verder werken."