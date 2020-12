Uitslag poll: meerderheid vindt Feyenoord niet beter dan een Oostenrijkse middenmoter

Feyenoord is klaar in Europa. En dat komt hard aan bij de stemmers van onze Rijnmond-poll van vandaag. Zo'n 42 procent vindt dat we realistisch moeten zijn over de prestaties van de ploeg: dit Feyenoord is gewoon niet beter dan een Oostenrijkse middenmoter.

Ongeveer 22 procent van de stemmers vindt zelfs dat de spelers hun excuses moeten aanbieden voor het slechte spel. Zo'n 19 procent is nu écht het vertrouwen in trainer Dick Advocaat kwijt. Rennen naar de opticien vanwege pijn aan de ogen door de wedstrijd van donderdagavond is wat ongeveer 13 procent van de stemmers nu aan het doen is.

'Trieste vertoning'

Ook op onze socialemediakanalen wordt de teleurstelling in de club massaal geuit. In de ogen van Gordon van Druten is Berghuis de sleutel tot irritatie binnen de groep. "Hij draagt de aanvoerdersband, maar draagt zijn team niet en na twee foute passes gaat zijn koppie hangen. Zwaar overgewaardeerde speler is het", zegt hij op Facebook.

Peter Strooy is ook teleurgesteld: "Wat een trieste vertoning van bijna alle spelers. Pas na de (redelijk late) twee wissels leek er wat vuur in te komen maar over het algemeen was het een soort van fantasieloos balletje schuiven naar elkaar."

Arno Vissers voegt daar aan toe: "Die gasten moeten zich doodschamen. Geen strijd, geen passie, geen inzet helemaal niks, maar dat boeit die gasten niks als ze hun poen maar krijgen."

Volgens Edwin van Krimpen heeft elk nadeel z'n voordeel. Zo laat hij op Facebook weten: "Zielsgelukkig! Scheelt weer een donderdagavond vol ergernis!

'Er is geen wil meer'

Ook op straat liegen de reacties er niet om. De teleurstelling is erg groot. "Dit is niet het Feyenoord dat wij kennen."

Poll-uitslag

Bekijk hier de volledige uitslag van de Rijnmond-poll van vandaag.