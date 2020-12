Rotterdams Philharmonisch Orkest brengt je in kerstsfeer met speciale musical

Dat kerst dit jaar anders gaat zijn dan voorgaande jaren is inmiddels duidelijk. Maar dat betekent niet dat het niet sfeervol en gezellig kan zijn. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest wil hierin een bijdrage leveren en heeft vandaag een kerstmusical opgenomen in Ahoy, A Musical X-mas For You, die vanaf eerste kerstdag gratis online te bekijken is.

"Zes weken geleden zijn we ermee begonnen. Dus we hebben het vrij snel moeten doen. Ik ben heel trots als ik het orkest hoor spelen, dat het allemaal bij elkaar komt en het klopt. Dan ben ik heel gelukkig", vertelt Mike Schäperclaus van het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Bekende namen

Het idee voor de kerstmusical kwam van hem."We hebben het laatste jaar met het orkest heel erg ons best gedaan om er voor iedereen te zij. En we hebben ook een heel groot musicalpubliek opgebouwd. Die wilden we ook graag wat geven voor de kerst."

Schäperclaus is niet de enige die dit een geweldig idee vond. Aan de musical doen namelijk heel wat bekende namen mee. Frits Sissing neemt de presentatie voor zijn rekening, en ook zanger Nigel Brown, zangeres Dina Medina en musicalsterren Nyassa Alberta, René van Kooten en Annefleur van den Berg hebben een rol.

Van musicalnummers tot kerstklassiekers

Samen met het voltallige orkest zingen zij de mooiste kerstmuziek en musical-songs. Denk aan liedjes uit Les Misérables en Annie. Maar ook kerstklassieker zoals Stille Nacht, Heilige Nacht (maar dan wél in het Engels) komen voorbij.

Zingen met een orkest is alles behalve gemakkelijk, legt Schäperclaus uit. "Het is heel wat anders dan zingen met een band. Het is echt een stuk ingewikkelder. En dat kunnen alleen echt hele goede zangers."

Annefleur van den Berg, die je zou kunnen kennen van haar rol in Goede Tijden Slechte Tijden of van de musicals Grease en Mamma Mia, was meteen enthousiast toen zij het telefoontje kreeg met de vraag of zij een rol zou willen in de musical.

"Ik vind het echt mega vet om hieraan mee te doen. Het is natuurlijk waanzinnig om met zo'n orkest te mogen spelen. Dat doen we niet iedere dag. Zeker in musicals niet, want dan ben je toch vaak met een klein orkest of met een band. Dus dit is echt heel speciaal", zegt de glunderende musicalster.