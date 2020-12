Excelsior speelt lange tijd weinig klaar en komt te laat op gang om ruime achterstand goed te maken in Utrecht

De eerste helft begon aftastend van beide kanten op een kletsnat sportpark Zoudenbalch. De meeste dreiging kwam in de eerste twintig minuten van de thuisploeg, Excelsior kreeg een eerste mogelijkheid via Siebe Horemans. De rechtsback schoof de bal uiteindelijk hard in de handen van Jong Utrecht-doelman Thijmen Nijhuis.

Na ongeveer een kwart wedstrijd kwam de thuisploeg op voorsprong. Via inleidend balverlies van Excelsior kwam Odysseus Velanas in schietpositie, om de bal vervolgens hard via de onderkant van de lat achter Alessandro Damen te jagen: 1-0. In het restant van de eerste helft bleef de thuisploeg het meest aanspraak maken op een treffer.

Waar Excelsior niet in de buurt kwam van de gelijkmaker was het na veertig minuten spelen 2-0. Utrecht-spits Jeredy Hilterman kon alleen op Damen af en schoof de bal eenvoudig binnen. Die goal zorgde ook voor de 2-0 ruststand, mede doordat Elias Ómarsson vlak voor de pauze nog van dichtbij in het zijnet schoot.

Snelle derde treffer3-0

Ondanks drie wissels van trainer Marinus Dijkhuizen begon de tweede helft meteen met een nieuwe domper voor Excelsior. Eerdere doelpuntenmaker Velanas omspeelde doelman Damen en legde de bal terug op Hicham Acheffay, die vervolgens rustig de 3-0 binnen schoof. Verder kende de tweede helft weinig verschil met de eerste.

De meeste dreiging voor het doel kwam nog altijd van de thuisploeg, maar het was aan de paal (na een harde knal van Justin Lonwijk) en meerdere reddingen van Damen te danken dat het uiteindelijk bij drie Utrechtse treffers bleef. Waar de wedstrijd kansloos leek uit te sudderen voor Excelsior, werd het in de slotfase toch nog even spannend.

Invaller Abdallah Aberkane, die op dat moment nog maar net in het veld stond, schoot ruim tien minuten voor tijd de 3-1 in de verre hoek. In de blessuretijd kreeg Excelsior ook nog een strafschop, die werd benut door Ómarsson (zijn zeventiende treffer dit seizoen). Verder dan 3-2 kwamen de Kralingers niet meer.

Door de nederlaag in Utrecht staat Excelsior nog altijd twaalfde in de Keuken Kampioen Divisie.

Jong FC Utrecht - Excelsior 3-2 (2-0)

23' Odysseus Velanas 1-0

40' Jeredy Hilterman 2-0

49' Hicham Acheffay 3-0

82' Abdallah Aberkane 3-1

90' Elias Ómarsson 3-2

Opstelling Excelsior: Damen; Horemans (82' Aberkane), Fischer, Matthys, Ormonde-Ottewill; Niemeijer (46' Meijer), Bruins (46' Baas), Wieffer; Mendes Moreira, Ómarsson, Zwarts (46' Verhaar).