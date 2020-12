Stichting Rotterdamse Sporticonen schrapt evenementen 2021

De coronacrisis brengt volgens het bestuur te veel onzekerheid met zich mee. Zo zijn sponsoren weggevallen en is het nog niet duidelijk wanneer en onder welke voorwaarden er weer evenementen georganiseerd kunnen worden.

De stichting wil over een nieuwe start nadenken zodra de situatie het weer toelaat. Of de jeugdtoernooien, vernoemd naar iconen als Giovanni van Bronckhorst, Robert Eenhoorn en Leontien Zijlaard-van Moorsel dan alsnog zullen plaatsvinden, is niet duidelijk.